Radikale Gewichtsabnahme: 150-Kilo-Mann Menowin Fröhlich sieht deutlich schlanker aus

Menowin Fröhlich landete 2010 auf dem zweiten Platz von „Deutschland sucht den Superstar“. Nach einigen Rückschlägen hat der 35-Jährige stark an Gewicht zugelegt, das er nun wieder verloren hat.

Köln – Menowin Fröhlich (35) brachte einst über 150 Kilo auf die Waage. Nun scheint der DSDS-Kandidat von 2010 stark abgenommen zu haben. Der damals zweitplatzierte Fröhlich ist in seiner Instagram-Story in einem karierten Hemd und Jeans zu sehen. Von seinem starken Übergewicht ist nichts mehr zu erkennen.

DSDS-Star Menowin Fröhlich unterzog sich risikoreicher Operation

Im August 2022 sprach Menowin mit RTL über seine Gewichtsprobleme. „Ich habe manchmal Angst, einfach umzukippen“, sagte der 35-Jährige damals. Seine körperliche Verfassung beschrieb er sogar als „lebensbedrohlich“. Grund für die starke Gewichtszunahme sei ein Bänderriss gewesen, nachdem er sich nicht mehr richtig bewegen konnte. Der frühere DSDS-Kandidat habe dann „nur noch herumgelegen und gegessen“.

Um die überflüssigen Kilos loszuwerden, hat sich Fröhlich 2022 einer Schlauchmagen-OP unterzogen. Dabei wurde ihm ein Teil seines Magens entfernt. „Wenn ich die OP jetzt nicht durchführen würde, dann würde ich mich tot fressen“, sagte er damals. Sein Ziel waren 90 Kilogramm. Dieser Zahl scheint der sechsfache Vater nun immer näherzukommen, wie ein neuer Clip in seiner Instagram-Story deutlich zeigt.

Doch nicht nur seine Magen-OP scheint ihn zu verändern. Auch sein neugewonnener Glaube gibt ihm Kraft. In einem Instagram-Video teilte er emotionale Worte. Ein Bild von seiner DSDS-Zeit kommentierte er mit „damals verloren in dieser dunklen Welt“. Jetzt sei er gerettet durch Jesus Christus. Zu sehen ist er vor einem weißen Kreuz, während er einer Gruppe von Menschen in den Armen liegt.

Menowin Fröhlich landete 2010 auf dem zweiten Platz von „Deutschland sucht den Superstar“. Nach einigen Rückschlägen hat der 35-Jährige stark an Gewicht zugelegt, das er nun wieder verloren hat. (Fotomontage) © RTL & Instagram/elina.wolf7

Doch nicht nur Menowin hat mit seinen Kilos zu kämpfen, auch DSDS-Gewinner Pietro Lombardi fühlt sich nicht wohl in seinem Körper. Aktuell wiegt er wieder über 100 Kilo. Ab kommender Woche möchte der Sänger etwas daran ändern.