„Schlechte Erfahrungen gemacht“: Schlagerstar Vanessa Mai hat schlimme Ex-Freunde

Vanessa Mai ist mit ihrem Mann Andreas Berg glücklich. Doch vor dieser Beziehung hatte sie wohl schlechte Erfahrungen mit Ex-Freunden gemacht.

Schlagersängerin Vanessa Mai (30) ist eine beliebte Sängerin und für ihr Aussehen in ganz Deutschland bekannt. Doch trotz allen Erfolges gibt es auch Schattenseiten im Leben der 30-Jährigen. Sie ist mit dem Sohn von Schlagersängerin Andrea Berg verheiratet: Andreas Berg. Die beiden haben 2017 das erste Mal geheiratet und nun im Mai ein zweites Mal. Ihre Ehe scheint glücklich zu sein, doch davor hat die Sängerin auch schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht.

In einem Interview mit t-online.de erzählt Vanessa Mai von ihrer Beziehung zu ihrem Mann: „Wir kennen uns sehr gut und leben quasi in einer Symbiose. Wir lassen uns Freiräume, wir reden stets offen miteinander. Es ist für die Beziehung aber wichtig, immer Zeit zum Abschalten zu finden. Dann liegen wir am Pool, trinken ein bisschen was und hören einfach nur Musik.“

Vanessa Mai hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht

Doch mit ihren Ex-Freunden war nicht immer alle so harmonisch, wie die Sängerin verriet: „Vor Andreas habe ich eher schlechte Erfahrungen mit meinen Ex-Freunden gemacht. Dennoch sind Songs wie „Aus und vorbei“ oder „No Hard Feelings“ nicht unbedingt autobiografisch. Ich möchte Geschichten erzählen, die andere vielleicht so erlebt haben und nachempfinden können.“ Außerdem erzählt Vanessa Mai, wobei es ihr beim Musik machen wirklich geht: „Ich mache mir nie Gedanken, wie viele positive oder negative Songs wir geschrieben haben. Die Musik muss mir einfach Spaß machen.“