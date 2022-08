Schlechtester Fernsehgarten des Jahres: Andrea Kiewel immer unbeliebter

Andrea Kiewel ist das Gesicht des ZDF-Fernsehgarten © IMAGO/STAR-MEDIA

Nach einem absoluten Quotenhöhenflug kommt es jetzt zu einer etwas schrofferen Landung. Der Quoten technisch schlechteste Fernsehgarten des Jahres - wird Andrea Kiewel immer unbeliebter?

Mainz - Der ZDF-Fernsehgarten feierte dieses Jahr nicht nur 600. Folgen-Jubiläum, sondern auch Quoten-Erfolge. Im Juni konnte die TV-Show über 20 % des Marktanteils erlangen. Auch die restlichen Wochen lag der Marktanteil immer über 17 %. Dieser Erfolg ist Beweis dafür, dass der erste Fernsehgarten mit Zuschauern nach der Corona-Pandemie wieder gut funktioniert. Nach dem Flug kommt jetzt jedoch der Fall. Zum ersten Mal erreichte die Folge am Sonntag bloß 16,8 %.

Grund zur Sorge sollte es jetzt aber noch nicht geben. Dieser Wert kann sich immer noch sehen lassen, wären die Ansprüche bisher nicht so hoch gewesen. Es scheint auch einen bestimmten Grund zu geben, der erklärt, warum am Sonntag weniger Zuschauer den Fernsehgarten einschalteten. Dieser Grund scheint nicht zu sein, dass Moderatorin Andrea Kiewel (57) immer unbeliebter wird, sondern eher, dass die „European Championships“ auch am Sonntag ausgestrahlt wurden. Diese war vor allem bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern beliebt und holte sich bei ihnen 18 % des Marktanteils.

Wird Andrea Kiewel immer unbeliebter?

Der Quoten-Tiefflug des ZDF-Fernsehgarten am Sonntag lässt sich vor allem mit dem Erfolg der „European Championships“ erklären. Auch wenn die Moderatorin Andrea Kiewel mit einem Gender-Skandal für Schlagzeilen sorgte, scheint sie sich um ihre Beliebtheit nicht all zu große Sorgen machen zu müssen.