„Schlimmer als gedacht”: Iris Klein lässt sich riesiges Unterbauch-Tattoo stechen

Den Bauch von Iris Klein ziert neu eine große Tätowierung. Für diese hat der Reality-Star einiges an Schmerzen in Kauf genommen.

Mallorca – Nach der Trennung von Ehemann Peter (56) fühlt sich Iris Klein (55) offenbar wie neu geboren. Darauf deutet zumindest ihr neues Tattoo hin. Es zeigt Isis, die Göttin der Geburt, Wiedergeburt und Magie und erstreckt sich über den gesamten Unterbauch der Katzenberger-Mama.

Nicht zu übersehen: Iris Klein lässt sich großes Bauch-Tattoo stechen

Entsprechend schmerzhaft war der Entstehungsprozess, den Iris Klein in ihren Instagramstorys dokumentiert. „Schlimmer als gedacht“, schreibt die selbsternannte „Schissbuchse” zu einer Aufnahme aus dem Tattoostudio. Zu Hause führt sie aus: „Das Tattoo, das tat so weh, obwohl wir am Anfang in der Mitte Creme drauf gemacht haben. Aber die Outlines waren dann doch größer, also hat es gar nichts gebracht.“

„Ich musste dreimal zwischendrin abbrechen, weil ich’s nicht geschafft habe von den Schmerzen her“, erklärt sie weiter und ergänzt: „Ich hab’ dann auch geheult, weil die Schmerzen so schlimm waren. Ich bin voll die Pussy, echt hey!“ „Fix und alle“ habe sie sich nach vier Stunden schließlich entschieden, das Motiv am Folgetag fertig stechen zu lassen.

In diesen Ländern gibt es die meisten Tattoos Tattoos gibt es seit Tausenden von Jahren und während sie anfänglich meist rituellen und kulturellen Zwecken dienten, liegen sie heutzutage voll im Trend. Einer Umfrage des Magazins Stern aus dem Jahr 2018 zufolge finden sich die meisten Tattooträger in Italien, wo 48 Prozent aller Befragten mindestens eine Tätowierung besitzen. Auch Schweden (47 Prozent) und die USA (46 Prozent) platzierten sich in der Liste auf den oberen Plätzen. Deutschland landete hingegen auf Rang elf – von den Umfrageteilnehmern hatten 35 Prozent bereits einen Besuch im Tattoostudio hinter sich. (Quelle: stern.de)

Iris Klein heizt Gerüchte um einen neuen Mann an

Deutlich optimistischer meldet sich Iris Klein kurze Zeit später erneut aus dem Tattoostudio. Ein Selfie kommentiert sie mit den Worten: „Zum Glück ist mein Leben schön genug und ich bin endlich wieder glücklich.“ Von nun an kümmere sie sich nur noch um sich selbst und einen gewissen „Mr. T”. Um wen es sich dabei handelt, verrät die Mutter von Daniela Katzenberger (36) nicht. Fans spekulieren jedoch, dass Klein wieder in festen Händen sein könnte.

Das sieht schmerzhaft aus: Iris Klein hat sich ein großes Tattoo auf ihrem Unterbauch stechen lassen. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_ (Fotomontage)

Erst im Januar hatte sich nach fast 20 Ehejahren von ihrem Mann Peter getrennt. Zuvor hatte sie diesen beschuldigt, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Klein und Woelke hatten sich am Rande der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in Australien kennengelernt. Ob sie wirklich ein Paar sind, ist bis heute nicht offiziell bestätigt. Die Besuche von Peter Klein beim Beauty-Doc gingen hingegen auf Iris‘ Rechnung. Verwendete Quellen: Instagram, stern.de