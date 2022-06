Shitstorm nach „Shopping Queen“-Teilnahme

+ © Screenshot/Instagram/joelinakrbs Joelina Karabas erinnert sich an ihre „Shopping Queen“-Teilnahme zurück © Screenshot/Instagram/joelinakrbs

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Alica Plate schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Joelina Karabas erinnerte sich kürzlich an ihre Teilnahme an dem Vox-Format „Shopping Queen“ zurück. Auf Instagram offenbarte sie dabei, dass die Drehtage ihr den schlimmsten Shitstorm überhaupt eingebracht hat. Dennoch gibt sie sich stark.

Mallorca - Für ihre Teilnahme an der Vox-Show „Shopping Queen“ wurde Joelina Karabas extrem angefeindet. Bereits über ein Jahr liegen die Dreharbeiten nun zurück. Doch den Shitstorm scheint die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner (alle Infos um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) nicht vergessen zu können.

Joelina Karabas möchte in der TV-Welt Fuß fassen

Joelina Karabas scheint in die Fußstapfen ihrer Mama treten zu wollen. Während Dannis anderen Kids die Schulbank drücken, oder eine Ausbildung machen, strebt die 22-Jährige eine Karriere im TV-Business an. Bereits in der Vergangenheit war die hübsche Blondine Teil verschiedener Shows, darunter auch „Shopping Queen“.

Doch für die Teilnahme an dem Format erhielt Joelina extrem viel Gegenwind. Nicht nur ihr Charakter wurde dabei kritisiert, auch die Auswahl ihres Outfits schien für viele zu viel des Guten gewesen zu sein. Denn die 22-Jährige stellte ihre Kurven in einer engen Hose zur Show und kombinierte dazu auch noch ein bauchfreie Bluse und wurde anschließend sogar mit dem Sieg belohnt.

„Schlimmster Hate ever“: Joelina Karabas erinnert sich an „Shopping Queen“-Drehtage

Es folgte eine Hatewelle, die Joelina Karabas wohl nicht so schnell vergessen wird. „Ich habe mich gerade erinnert: Ich habe vor einem Jahr und einer Woche Shopping Queen gedreht, Leute. Also es hat richtig Spaß gemacht und ich kann mich auch noch daran erinnern, es gab so eine krasse Hatewelle gegen mich. Glaube sogar der schlimmste Hate ever. Aber ich habe es überlebt“, gibt sie sich stark.

Doch Dannis Tochter nimmt nicht nur TV-Jobs an, sondern arbeitet seit kurzem auch in einer Bar - doch weil sie morgens und nachmittags im Café arbeitet hat Joelina Karabas keine Zeit mehr für Instagram, wie sie kürzlich ihren Fans gestand. Verwendete Quellen: Instagram.com/joelinakrbs