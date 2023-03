„Schlimmster Tag meines Lebens“: Anna Heiser erzählt von Horror-Geburt

Mit Wehen über Schotterstraßen, Kaiserschnitt, Untergewicht, Gelbsucht, Unterzuckerung: für Anna und Gerald Heiser einer der schlimmsten Tage ihres Lebens.

Namibia – „Nach 48 Stunden Wehen konnte die Geburt nicht mehr aufgehalten werden“, schreibt Anna Heiser (32), zwei Wochen nachdem Töchterchen Alina Marikka das Licht der Welt erblickt hat, auf ihrem Instagram-Account. Das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Gerald und Anna Heiser ist im November letzten Jahres zum zweiten Mal Eltern geworden – fünf Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Nun offenbaren die beiden im Bild-Interview, dass die Geburt des Sprösslings tatsächlich der schlimmste Tag ihres Lebens gewesen sei.

Anna war in der 35. Schwangerschaftswoche, als die beiden Farmer aus Namibia ins 200 Kilometer entfernte Krankenhaus in Windhuk eilten. Die Mutter eines zweijährigen Sohnes hatte Wehen und es wurde immer schlimmer: „Ich wusste schon, dass etwas anders ist als sonst, aber war mir auch nicht sicher, ob das wirklich schon die Geburt ist“, erinnert sich die 32-Jährige im Gespräch mit Bild. Und wenn eine 200-Kilometer-Strecke mit Wehen nicht schon heftig genug klingt: „Die ersten 40 Kilometer nach Windhuk sind Schotterstraßen, die sehr schlecht sind. Das Springen und Wackeln war für Anna mega schmerzhaft und anstrengend“, schildert Gerald die Horror-Fahrt.

Anna Heiser: „Ich hatte unglaublich Angst, was passiert, weil Alina nicht selbstständig atmen konnte“

Im Krankenhaus versuchten Ärzte schließlich noch, die Geburt aufzuhalten. Einer der Gründe: Die Lunge von Säuglingen entwickelt sich erst vollkommen in der 36. Schwangerschaftswoche, sodass die Ärzte versuchten, der Kleinen zumindest noch einen Tag mehr im Mutterleib zu verschaffen – leider ohne Erfolg, der Knirps musste per Kaiserschnitt geholt werden. Danach war die Angst und Unsicherheit groß.

„Nach der Geburt hatte ich unglaublich Angst, was passiert, weil Alina nicht selbstständig atmen konnte“, erinnert sich die frischgebackene Mama weiter und gesteht: „Der Tag von Alinas Geburt war einer der schlimmsten unseres Lebens“. Und ein Aufatmen war zunächst nicht in Sicht. Nach dem Kaiserschnitt kam starkes Untergewicht der Kleinen, Gelbsucht und Unterzuckerung hinzu, aber „Alina ist eine kleine Kämpferin“, so die stolze Mama. Nach zwei Wochen durften Anna und Alina das Krankenhaus verlassen – die kleine Erdbewohnerin hat sich tapfer durchgekämpft und war bereit für das Farm-Leben mit ihrer Familie Heiser. Anna Heiser ist sich sicher: „Wir hatten einen Schutzengel über uns“.