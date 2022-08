„Schmeiß mich weg“: Fans feiern Botox-Parodie von Schlagerstar Sonia Liebing

Sonia Liebing postet ein Schmink-Video auf Instagram. Darin parodiert sie den Botox-Look. (Fotomontage)

Sonia Liebing postet ein Schmink-Video auf Instagram. Darin parodiert sie den Botox-Look.

Sängerin Sonia Liebing ist bekannt für ihre witzigen und humorvollen Instagram-Posts. Die Sängerin nimmt sich selbst nicht zu ernst und die Fans lieben sie dafür. Nun hat sie erneut ihren unvergleichbaren Humor bewiesen. Sonia Liebing postete ein Schmink-Tutorial als Parodie. Darin ist sie so stark geschminkt zu sehen, wie bisher noch nie. Unter das Video schreibt sie: „Natural beauty Look mit Olga“.

Die Sängerin sitzt an ihrem Schminktisch und meint mit Akzent: „Willkommen zu meinem kleinen Tutorial. Juri holt mich gleich ab, wir müssen einkaufen. Ich brauche eine neue Tasche, aber ich weiß es noch nicht.“ Sonia Liebing sitzt schon zu Beginn des Parodie-Videos mit einer dicken Schicht Make-up im Gesicht vor der Kamera – sie ist kaum zu erkennen. Doch dann geht es erst richtig los: „Ich kann so nicht rausgehen. Wir machen heute einen kleinen leichten natürlichen Look. Dafür kommt dann noch eine Schicht Mascara und eine dicke Lippenumrandung dazu.

Fans von Sonia Liebing sind begeistert von dem lustigen Video

Die Sängerin meint mit starkem Akzent: „Ich liebe Dezentrigkeit. Das unterstreicht einfach nochmal deine natürliche Look.“ Die Fans lieben das witzige Video und können sich vor Lachen kaum halten. So kommentiert jemand: „Ich liebe deinen Humor“ und ein anderer begeisterter Fan schreibt: „Du bist der Hammer“. Ein weiterer begeisterter Zuschauer meint: „Schmeiß mich weg“. Die Fans sind gespannt auf ihr nächstes lustiges Video.