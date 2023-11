„Schmerzhafte Monate“: Mimi Fiedler gibt Ehe-Aus bekannt

Von: Lukas Einkammerer

Auf Instagram gibt Mimi Fiedler das Ende ihrer Ehe bekannt. Ihr Mann Otto Steiner und sie trennen sich nach sechs gemeinsamen Jahren.

München – Mimi Fiedler (48) hat auf Instagram am Sonntagmittag (19. November) das Ende ihrer Beziehung zu Gatte Otto Steiner (60) bekannt gegeben. Die Schauspielerin und der Fernsehproduzent trennen sich nach sechs gemeinsamen Jahren.

„Schlaflose Nächte“: Mimi Fiedler macht Trennung offiziell

„Bevor ich zu einer Schlagzeile werde, die ich nicht mitbeeinflussen kann, möchte ich mein Narrativ selbst bestimmen und nehme die Meldung hier voraus“, schreibt Mimi Fiedler auf ihrem Instagramprofil und bestätigt, dass sie sich von Otto getrennt habe und bereits am 11.11. aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen sei.

„Es war eine Entwicklung, der viele schmerzhafte Monate und endlos erscheinende schlaflose Nächte vorausgegangen sind – aber am Ende war genau dieser Prozess gut so. Ich konnte und habe in ihm alles verstanden“, schreibt sie weiter. „Vor allem, dass ich gehen muss, um zu bleiben: bei mir.“ Otto sei für sie ihre „Seelenliebe“ und ihr „Steuermann“ gewesen und abschließend schreibt die „Tatort“-Schauspielerin: „Mit nehme ich viele wertvolle Erinnerungen und die Gewissheit, dass ich trotz aller Widrigkeiten, nüchtern bleiben durfte.“

Erst vor wenigen Tagen verriet derweil Amira Pocher, warum sie sich von Oliver getrennt hat. Verwendete Quellen: Instagram.com