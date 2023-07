Schmerzhafter Zwischenfall: Beatrice Egli schnitt während Friseurausbildung einem Kunden ins Ohr

Von: Lukas Einkammerer

Bevor sie Schlagersängerin wurde, machte Beatrice Egli eine Ausbildung als Frisörin. Dabei lief jedoch nicht immer alles ganz so rund.

Pfäffikon – Man mag es kaum glauben, aber bevor Beatrice Egli (35) auf den größten Bühnen, die die deutschsprachige Schlagerwelt zu bieten hat, stand, ging sie einer ganz normalen, beruflichen Tätigkeit nach. Denn die ehemalige DSDS-Siegerin ist eigentlich ausgebildete Frisörin. An ein besonders schmerzhaftes Erlebnis aus ihrer Zeit im Haarsalon erinnert sie sich sogar bis heute noch …

„Kann passieren“: Beatrice Egli schnitt während Friseurausbildung einem Kunden ins Ohr

Am Freitag (30. Juni) war für Beatrice Egli ein großer Tag: Zum einen erschien ihr zehntes Studioalbum „Balance“, das sie in den vergangenen Monaten mit der Single „Herzgesteuert“ bereits fleißig beworben hatte, zum anderen war sie abends zu Gast in der „NDR Talk Show“. Thema war neben ihren diversen extremen Freizeitunternehmungen wie eine Wohnwagen-Reise durch Australien dabei auch ihre berufliche Vergangenheit.

Als sie 2013 DSDS gewann, war Beatrice Egli noch als Frisörin tätig – und auch wenn sie als Schlagerstar seitdem bestimmt unzählige prägende Momente erlebt hat, erinnert sie sich auch noch an die eine oder andere Anekdote aus ihrem letzten Job. Wie sie im Gespräch mit Bettina Tietjen (63) und Elena Uhlig (47) in der „NDR Talk Show“ verrät, ging es für einen ihrer Kunden einst ziemlich blutig zu. „Ich habe auch schonmal jemandem ins Ohr geschnitten“, erinnert sich Beatrice Egli, „Kann passieren in der Ausbildung.“

„Liebe es, mich zu wandeln“: Beatrice Egli spricht in „NDR Talk Show“ über Schlagerkarriere

Eine Sache, die sich wie ein roter Faden durch die Karriere von Beatrice Egli zu ziehen scheint, ist Veränderung. Zwar ist sie seit mehr als einem Jahrzehnt dem Schlager treu geblieben, abseits ihrer Musik hat die gebürtige Schweizerin aber viele verschiedene Facetten von sich gezeigt. „Ich liebe es, mich zu wandeln“, erklärt sie in der „NDR Talk Show“, „Und ich finde, das ist etwas Schönes, das unser Beruf hat, sei es im Schauspiel, Show, Entertainment, man kann natürlich vieles ausprobieren.“

Ein Thema, das Beatrice Egli vor allem in letzter Zeit auf Schritt und Tritt begleitet, sind die Liebesgerüchte mit Schlagerkollege Florian Silbereisen (41), auf die sie auch in der „NDR Talk Show“ zu sprechen kommt und weiter anheizt. Verwendete Quellen: NDR Talk Show/Folge vom 30. Juni 2023