„Schmetterlinge im Bauch“: Erste Kussbilder von Blanco-Ex Ellermann und neuer Freundin

Von: Diane Kofer

Teilen

Patricia Blancos Ex-Partner Andreas Ellermann hat gerade erst seine neue Beziehung bekannt gegeben – jetzt zelebriert das Paar seine Liebe ganz ungeniert und zeigt sich beim Knutschen.

Hamburg – Im Liebesleben von Andreas Ellermann (58) ist es dieses Jahr ziemlich turbulent. Im Mai trennten er und seine Ex-Freundin Patricia Blanco (52) sich mit viel Drama und Streit, dann wurde ihm eine Beziehung mit Nadja Abd el Farrag (58) nachgesagt. Auf dem roten Teppich zeigte sich der Millionär aber mit einer ganz anderen Frau: seiner neuen Freundin Ilka. Wie verliebt die beiden sind, machen sie jetzt mit Kussfotos deutlich.

„Schmetterlinge im Bauch“: Andreas Ellermann genießt sein Liebesglück in vollen Zügen

Der Unternehmer hatte bei einem Jubiläumsevent auf der Hamburger Reeperbahn noch ein ziemlich großes Geheimnis aus seiner weiblichen Begleitung gemacht. Er wollte nicht so recht mit der Sprache herausrücken, wie ernst es zwischen ihm und seiner neuen Freundin Ilka wirklich ist. Das hat sich jetzt aber offenbar geändert. Der Hamburger Geschäftsmann genießt sein Glück und möchte es mit der ganzen Welt teilen.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Auf Fotos sind der 58-Jährige und die Dänin total verliebt bei gemeinsamen Unternehmungen zu sehen. Während sie auf einer Aufnahme in die Kamera schauen, haben sie auf einem weiteren Foto nur Augen für sich. Andreas Ellermann und seine Freundin küssen sich innig. Das Paar genoss am Montagabend (11. September 2023) die letzten Sonnenstunden auf einer Dachteresse an der Hamburger Alster. „Ich genieße einfach jeden Moment mit Ilka, endlich habe ich wieder Schmetterlinge im Bauch“, schwärmte der Entertainer.

Andreas Ellermann hat eigene Stiftung Im Mai 2014 rief Andreas Ellermann eine nach ihm benannte Stiftung ins Leben. Die Organisation soll Menschen unterstützen, die aus verschiedenen Gründen dringende Hilfe brauchen. Auch Nadja Abd el Farrag wird durch den Millionär und seine Stiftung unterstützt. Sie hatte in der Vergangenheit immer wieder unter den Symptomen ihrer ADHS-Erkrankung, mit Alkoholproblemen und Geldnot zu kämpfen. Dass Ellermann stets ein Auge auf Naddel haben muss, stört ihn nicht. Er betonte gegenüber IPPEN.MEDIA bereits, dass sie ein tolles Team seien und die Moderatorin ihn vor allem bei Stiftungs-Angelegenheiten sehr unterstützt.

Liebesglück und Karrierekick: Andreas Ellermann will mit Schlager durchstarten

Nicht nur privat läuft es bei Andreas Ellermann zurzeit rund – auch im Schlager-Business hat er Großes vor. Zuletzt gaben er und Dieter Bohlens (69) Ex Naddel ihr Debüt als musikalisches Duo. Allerdings stellt die Moderatorin ihren Gesangspartner auch ab und zu vor große Herausforderungen. Wegen einer Panikattacke musste Naddel mehrere Auftritte auf Mallorca platzen lassen.

Andreas Ellermann ist frisch verliebt, wollte seine Beziehung aber eigentlich nicht an die große Glocke hängen. Jetzt zeigen er und seine Freundin Ilka sich doch öffentlich und Küssen sich innig. © Lenthe-Medien (Fotomontage)

Auch der TV-Star selbst reiste daraufhin nicht auf die Insel – an Engagements hierzulande mangle es den beiden nicht, wie er IPPEN.MEDIA verriet. Als Ersatz bot er am Ballermann seine Ex Patricia Blanco an. Wie hat sie eigentlich auf die neue Liebe ihres Ex-Freundes reagiert? Verwendete Quellen: Lenthe-Medien/ Pressemitteilung