Ehe Nummer vier? Andrea Kiewel schmiedet im Fernsehgarten Hochzeitspläne

Teilen

Sie war bereits dreimal verheiratet – doch Andrea Kiewel hat offenbar noch nicht genug von der Ehe! Im ZDF-Fernsehgarten sprach die Moderatorin jetzt plötzlich von ihrem nächsten Brautkleid.

Mainz – Hat Andrea Kiewel (58) sich da etwa verplappert? Will die Fernsehgarten-Moderatorin bald erneut vor den Traualtar treten? Auf jeden Fall entfuhr ihr in der jüngsten Ausgabe ihrer ZDF-Show ein interessanter Kommentar, nachdem die „Let’s Dance“-Stars Kathrin Menzinger (34) und Vadim Garbuzov (36) über die Bühne getänzelt waren. Angesichts Menzingers weißen Kleides im Stil der 20er-Jahre rief Kiewel: „Das wird mein nächstes Hochzeitskleid.“ Die Profitänzer hatten ihren Auftritt unter das Motto der goldenen Ära Hollywoods gestellt – und trafen damit wohl genau Kiwis Geschmack. Zumindest kamen bei ihr gleich Gedanken an eine weitere Hochzeit auf.

Drei Ehen hat sie bereits hinter sich: Im ZDF-Fernsehgarten spricht Andrea Kiewel jetzt plötzlich von ihrem nächsten Brautkleid. (Fotomontage) © ZDF & IMAGO/BOBO

Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel: Mit 19 heiratete sie zum ersten Mal

Dabei hat die ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin diesen Schritt bereits dreimal gewagt. Schon ganz früh, mit 19 Jahren, sagte sie zum ersten Mal „Ja“ und bekam 1986 Sohn Max. 1999, mit 34 Jahren, heiratete Kiwi erneut, aber auch dieses Mal hielt das Liebesglück nur kurz. Nach einem Jahr war die Ehe mit Gerrit Brinkhaus bereits gescheitert. Die Moderatorin fand in Regisseur Theo Neumann schnell einen neuen Partner, bekam mit ihm 2001 Sohn Johnny. Von 2004 bis 2007 war das Paar verheiratet. Trotz der Trennung blieben sie gute Freunde – bis Neumann 2012 bei einem Motorradunfall tragisch ums Leben kam.

Schropp am Boden und Kiwi als Bond: Die besten Bilder vom „Kino“-Fernsehgarten Fotostrecke ansehen

Inzwischen ist die Moderatorin wieder glücklich liiert. 2020 sprach sie erstmals über ihre Fernbeziehung, denn ihr neuer Partner lebt in Tel Aviv. „Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich mir vorstellen, mit einem Mann den Tag zu beginnen und mein Leben zu beenden“, schwärmte sie damals in der „Super Illu“ und berichtete auch davon, dass sie Hebräisch lernt. In ihrem Buch „Meist sonnig“ schrieb sie: „Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist.“ Und weiter: „Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache. Wir sind uns an einer Straßenecke begegnet und da stehen wir immer noch.“ Kiwis neuester Äußerung zufolge könnten sie aber demnächst vor den Traualtar wechseln.

Beim Fernsehgarten kam es außerdem zu teils bizarren Szenen und sogar Andrea Kiewel selbst beschwerte sich über einen widerlichen Geruch. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten, Super Illu