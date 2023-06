Schmutziges Geschäft: Laura Müller verkauft ihre getragenen Slips für unverschämt viel Geld

Von Babybauch bis getragene Unterwäsche: Das verkaufen Michael Wendler und Laura Müller auf OnlyFans.

Laura Müller (22) verkauft ihre benutzte Unterwäsche auf OnlyFans. Seit ihrer Schwangerschaft bietet die Ehefrau von Schlager-Star Michael Wendler (50) exklusive Bilder ihres Babybauchs auf OnlyFans zum Verkauf an. Doch damit nicht genug: Jetzt können ihre loyalsten Fans auch getragene Schlüpfer von Laura kaufen.

Ein Bild auf OnlyFans zeigt eine pikante Nachricht, in der eine schwarze Spitzenkorsage und ein passender Tanga zu sehen sind. „Ich habe ein spezielles Angebot für meine treuesten Fans. Du erhältst von mir ein persönlich signiertes, getragenes Dessous-Set direkt nach Hause geschickt“, schreibt Laura darunter. Die Unterwäsche hat jedoch ihren Preis: Ein Tanga soll rund 457 Euro kosten.

Die Wendlers verkaufen auch nackte Pärchenfotos

Lauras benutzte Unterwäsche zu verkaufen ist scheinbar nicht genug, denn „nur für kurze Zeit“ bieten die Wendlers aktuell auch Nacktfotos von sich an. Kürzlich kündigte Laura auf OnlyFans „sexy nackte Pärchenfotos mit Micha“ an. Sie forderte ihre Fans auf: „Schreibe mir ‚Sexy Couple‘ – ab sofort erhältlich... Aber nur für kurze Zeit.“ Zudem teilte sie ein freizügiges Bild, auf dem sie in weißen Dessous ihre nackte Brust bedeckt und in die Ferne schaut.

Vor einigen Monaten verkündete das Paar stolz, dass die 22-Jährige zum ersten Mal schwanger ist. Laut Spekulationen könnten sie und Michael Wendler einen Jungen erwarten, bestätigt haben die beiden diese Info allerdings nicht.