„Schnapsidee“: Lola Weippert färbt ihre Haare in „aschig“

Teilen

Lola Weippert begeistert mit neuer Haarfarbe © Instagram: lolaweippert

Moderatorin Lola Weippert hat sich die Haare gefärbt. Statt warmen, blonden Haaren sind diese nun aschfarben.

Lola Weippert (27) zeigt sich mit einem neuen Look. Die Moderatorin wurde durch die Hörfunksender BigFM bekannt, wo sie ihre eigene Sendung namens „Lola lästert“ hatte. Erst 2019 war die Blondine wieder auf den Bildschirmen zu sehen – Bei dem Onlineformat von „Love Island“. In den letzten Jahren hatet die 27-jährige ihr Aussehen kaum verändert. Die Fans kennen sie mit langen, goldblonden Haaren. Doch nun zeigt sie sich mit neuer Haarfarbe.

Lola Weippert hat sich einer Veränderung unterzogen, die sie nun auf social Media präsentierte. Auf Instagram postete die Moderatorin die ersten Bilder mit ihrer neuen Haarfarbe. Die Länge ihrer Haare sind gleichgeblieben, doch die Farbe hat sich verändert. Sie selbst schreibt dazu: „Es war der beste Zeitpunkt, endlich was Neues auszuprobieren – Was ich schon lange wollte.“ Doch der Prozess hin zum Aschblond war sehr aufregend für die 17-jährige: „War so aufgeregt: Zuerst waren meine Haare orange, dann blau, irgendwann gelb und ich dachte mir nur noch so: Auf was für eine Schnapsidee bin ich denn da gekommen?! Aber als ich dann das nächste Mal in den Spiegel blickte, sah es so aus und ich habe mich tierisch gefreut.“

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Die Fans feiern ihre „Schnappsidee“

Sie fügt noch hinzu: „Bin gespannt auf eure Reaktionen“ und die Fans kommentieren prompt. So schreibt jemand begeistert: „Sieht richtig richtig schön aus“ und ein anderer Follower stimmt zu: „Du siehst bezaubernd aus“. Andere Fans meinen jedoch: „Mir gefiel deine Haarfarbe davor besser“ oder auch Mir gefällt vorher tatsächlich besser aber ganz ehrlich du kannst ja wirklich alles tragen!“. Doch die meisten verstehen ihren Wunsch nach etwas anderem sehr gut: „Dir steht Beides und ich verstehe den Drang nach Veränderung“.