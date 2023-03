Schönheits-OP-Marathon: DSDS-Star nach acht Po-Eingriffen am Ende

Von: Lisa Klugmayer

Alles, was Melanie Schnee wollte, war ein schöner Po. Doch die Operationen des DSDS-Stars gingen immer wieder schief. Verzweifelt und in Sorge um ihre Gesundheit will sie sich nun ein letztes Mal operieren lassen.

Köln – Der Traum vom makellosen Hinterteil ist für Melanie Schnee (28) zum regelrechten Alptraum geworden. Denn wegen missglückter Operationen musste sich die DSDS-Kandidatin immer wieder unters Messer lesen. Mittlerweile ist sie am Ende ihrer Kräfte. Nun setzt Melanie Schnee all ihre Hoffnung auf einen neuen Arzt, der sie ein allerletztes Mal operieren und ihre Kehrseite wieder in Ordnung bringen soll.

2016 schockt Melanie Schnee die DSDS-Jury mit ihrer Metal-Stimme. Ganz ruhig beginnt sie zunächst mit „Run“ von Leona Lewis, bevor sie sich dann plötzlich in eine Death-Metal-Sängerin verwandelt. „Ich würde ein ganzes Lied so machen. Dieser Kontrast, mit dem zierlichen, hübschen Mädchen und dann der Gesang – das ist geil“, so H.P. Baxxter damals. Sie schafft es zwar in den Recall, doch für die Top 30 reicht es dann doch nicht.

Im selben Jahr legt sich Melanie Schnee das erste Mal für einen fülligeren Po unters Messer. Doch nach nur zwei Monaten verrutschten ihre Implantate. Das DSDS-Sternchen lässt sich nochmals operieren. Doch nach ihrer Schwangerschaft folgt der nächste Beauty-Tiefschlag: Ihre Po-Implantate fangen an zu hängen. „Mein Po bestimmt mein ganzes Leben“, so Melanie ehrlich. Trotzdem will sie ihre Implantate nicht entfernen lassen, erklärt sie im RTL-Interview.

So fing alles an: Die Geschichte der Schönheitsoperation Egal ob Facelifting, Botox oder eine neue Reihe strahlend weißer Zähne – in der Welt der plastischen Chirurgie ist heute fast alles möglich. Tatsächlich reicht die Geschichte der kosmetischen Eingriffe bis ins Jahr 1200 v. Chr. zurück, wo in Indien mit Haut aus der Stirn Nasenrekonstruktionen vorgenommen wurden. Im Jahr 1450 gelangte diese rudimentäre Methode schließlich nach Sizilien, wo sie vom Arzt Antonio Branca abgefeilt wurde – und trotz Gegenstimmen der Kirche das Fundament für viele der heutigen Behandlungen bildete. In Deutschland fanden die ersten dieser Eingriffe 1818 statt, die mit weiteren Meilensteinen wie der Erfindung des Silikonimplantats 1962 den Grundstein für einen heute boomenden medizinischen Sektor legten. (Quelle: dgpraec.de)

Endlich ein hübscher Po? DSDS-Sternchen Melanie Schnee setzt ihre Hoffnungen in einen neuen Arzt

„Die Sache ist, ich habe halt keine Gesäßmuskulatur mehr, also auch kein Gesäßfleisch, das heißt also, ich sitze quasi auf nichts, und das ist schmerzhaft“, so Melanie. Sie brauche „Prothesen im Po“, damit sie überhaupt ohne Schmerzen sitzen könne. Noch nun endlich scheint es Hoffnung für die Po-Misere des DSDS-Stars zu geben. Sie hat jetzt einen neuen Arzt, der sie zum letzten Mal operieren soll. Danach sei für Melanie aber auch Schluss mit den Beauty-Eingriffen – auch ihrem Sohn zuliebe.

Alles war Melanie Schnee wollte, war ein schöner Po. Doch die Operationen des DSDS-Stars gingen immer wieder schief. In Sorge um ihre Gesundheit will sie sich nun ein letztes Mal operieren lassen. (Fotomontage) © RTL

