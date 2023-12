Nach Lügen-Beichte: Gil Ofarim schneidet sich die Haare ab

Drucken Teilen

Zeit für Veränderung? Gil Ofarim, den man in den letzten Jahren eigentlich nur mit langer Mähne kannte, hat nach dem Lügen-Skandal plötzlich kurze Haare.

München – Gut zwei Wochen nach der überraschenden Wende im Prozess um Gil Ofarim (41) und die von ihm erfundenen Antisemitismusvorwürfe gegen das Leipziger Hotel Westin, hat sich der Musiker von seinem Markenzeichen getrennt. In der Öffentlichkeit war es zunächst von Seite des Sängers still geworden. Er löschte offenbar auch seinen Instagram-Account. Möchten Nutzerinnen und Nutzer diesen aufrufen, bekommen sie nur die Meldung, dass die Seite „leider nicht verfügbar“ sei. In der Öffentlichkeit ist er nun mit deutlich veränderter Frisur zu sehen.

Nach dem Lügen-Skandal: Die Wandlung des Gil Ofarim?

In München wurde der 41-Jährige mit kurzen Haaren gesichtet. Der Musiker scheint eine Art Neuanfang wagen zu wollen. Das deutet zumindest die Psychologin Christine Baumanns gegenüber der „Bild“ an. „Das Abschneiden seiner Haare und die damit erfolgte Typ-Veränderung ist ein äußeres Zeichen, dass Gil Ofarim seinen Charakter verändern möchte“, erklärt sie. Und weiter: „So kurz nach Bekanntwerden seiner Antisemitismus-Lüge soll jeder sehen können, dass in diesem Mann eine Wandlung vorgeht.“

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Die optische Veränderung sei demnach ein erster Schritt. Man müsse dem Sänger nun „die Chance geben, dass er an sich selbst glaubt und zumindest aktuell den Wunsch hat, sein Verhalten zu ändern“, erklärt Baumann.

Er zeigte Reue: eine Chance für Gil Ofarim?

Vor rund zwei Jahren hatte Gil Ofarim ein Video veröffentlicht, in dem er behauptet hatte, von einem Mitarbeiter des Hotels aufgefordert worden zu sein, seine Davidstern-Halskette abzunehmen, um einchecken zu können. Die Staatsanwaltschaft stellte später jedoch Ermittlungen gegen den Hotelmanager ein, gegen den wegen Volksverhetzung ermittelt worden war. Dieser wiederum verklagte Ofarim wegen Verleumdung. Ende November gestand Ofarim vor Gericht, die Antisemitismusvorwürfe erfunden zu haben und entschuldigte sich bei dem Mann, der die Entschuldigung auch annahm.

So sieht er nicht mehr aus: Gil Ofarim hat sich kurz nach seinem umstrittenen Prozess die Haare abschneiden lassen. © Christian Grube/Imago

„Zwei Jahre lang hat Gil Ofarim Mitarbeiter eines Leipziger Hotels des Antisemitismus beschuldigt. Nun hat er gestanden, dass er gelogen hat. Damit hat Gil Ofarim all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt“, hießt es unter anderem in einem Statement des Zentralrats der Juden in Deutschland. „Es ist richtig, bei einem Antisemitismusvorwurf auf der Seite des Betroffenen zu stehen, ihm beizustehen und die Antisemitismuserfahrung zunächst nicht in Frage zu stellen. Umgekehrt darf so ein Vorwurf niemals grundlos erhoben werden. Und das ist hier leider passiert.“

Auch in prominenten Kreisen ist man empört: So kritisierte Ruth Moschner jüngst Gil Ofarim ganz offen. Zuvor hatte sie im zur Seite gestanden. Verwendete Quellen: bild.de, zentralratderjuden.de