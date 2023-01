Entsetzliche Fotos von Jana Pallaske: „Ein Mann versuchte mich zu vergewaltigen“

Schauspielerin schockt Fans

Jana Pallakse zeigt auf Instagram ihre Verletzung im Gesicht.

Ihre Fans lieben die Dschungelcamp-Kandidatin für ihre spirituelle, ausgeglichene Art. Nun berichtet sie von dem Erlebnis, das ihr Leben für immer veränderte.

Brisbane - Schauspielerin und Sängerin Jana Pallaske (43) ist bekannt dafür, ein Freigeist zu sein. Die passionierte Yogi hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst spirituell und abseits von gesellschaftlichen Konventionen zu leben. Im Januar 2023 zog die gebürtige Berlinerin nun in ein neues Abenteuer, das ihre Ausgeglichenheit auf die Probe stellt: Neben Stars wie Djamila Rowe (55) und Lucas Cordalis (55) weilt Jana derzeit als Dschungelcamp-Kandidatin in Australien. Nachdem die 43-jährige in der Vergangenheit unter dem Pseudonym „JEDI¥ESS“ auftrat, stieg sie zuletzt als Jana „Urkraft“ Pallaske in den Ring um die Dschungel-Krone. Ein Name, der für viel Schmunzeln unter den „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”-Zuschauern sorgte. Doch nun teilte Jana auf Instagram einen schockierenden Post, der klar macht: Dieser Name kommt nicht von ungefähr.

Auf den ersten Fotos des Posts sind die Lippen und Wangen der Brünetten stark angeschwollen, ihr Gesicht gezeichnet von Blutergüssen und eine aufgeplatzte Stelle zieren ihre Haut. Im Text des Postings berichtet Jana von dem schier Unfassbaren: Im letzten Jahr wurde sie brutal überfallen. „Ein Mann brach nachts in mein Haus ein, überwältigte mich, mit einem Messer bewaffnet, versuchte mich zu vergewaltigen. Dass und wie ich überlebte, und ihn in die Flucht schlagen konnte, war ein Wunder“, teilt sie emotional mit ihren rund 108.000 Followern. Eine Schock-Nachricht, mit der so niemand gerechnet hätte.

Jana Pallaske in Todesangst

Es ist schwer, sich auszumalen, welche Todesangst die „Fack ju Göthe“-Darstellerin verspürt haben muss. Es war ein Erlebnis, das ungeahnte Kräfte in ihr zum Vorschein brachte. Kräfte, die ihr im Kampf ums Überleben halfen. „Es war der Moment, wo ich die URKRAFT wirklich so komplett durch mich durchfliessen und durch mich agieren spürte“, beschreibt Jana den Moment. „Und so war dieses Erlebnis, so schrecklich es initial war, am Ende für mich eine Segnung, eine Initiation – wie ein Test, den ich bestehen durfte, um in ein neues Kapitel meines Lebens zu treten“, fügt sie in gewohnt spiritueller Manier hinzu. Und sie verrät: Sie steht kurz vor der Gründung der „WUNDE-R Foundation“, einer Stiftung, die sich für Opfer von Gewaltübergriffen einsetzt.

Nach der furchtbaren Offenbarung auf Instagram bleibt nun abzuwarten, ob die 43-jährige noch weitere Details zu dem Überfall und ihrem spirituellen Erwachen teilen wird. Vielleicht ist es ja schon bei der nächsten Lagerfeuer-Runde mit ihren Dschungelcamp-Mitstreitern soweit?