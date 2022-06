„Schock-Nachricht“: Katharina Eisenblut in großer Sorge weil Baby zu früh auf die Welt kommen könnte

Katharina Eisenblut in Sorge über ihr ungeborenes Baby © instagram.com/katharina_eisenblut_offiziell

Katharina Eisenblut macht sich Sorgen um ihren ungeborenen Nachwuchs. Die Mama in spe verriet, dass sich ihr Muttermund verkürzte. Ihr Baby könnte deshalb zu früh auf die Welt kommen.

Saarbrücken – Katharina Eisenblut (28) erwartet aktuell ihr erstes Baby mit ihrem Partner Niko Kronenbitter und hatte vor kurzem schon den Namen ihres kleinen Nachwuchses verraten, der den schönen Namen Emilio tragen wird. Die Mama in spe hatte zuvor offen darüber gesprochen, dass sie in den vergangenen Wochen ihrer Schwangerschaft mit Schmerzen und ständiger Übelkeit zu kämpfen hätte.



Über ihre Instagramstories ließ die ehemalige „DSDS“-Teilnehmerin ihre Follower jetzt an einem weiteren Schwangerschafts-Update teilhaben, bei dem sie einen ihrer Besuche bei der Schwangerschaftsvorsorge dokumentierte. Einen Schnappschuss kommentierte sie mit: „Date mit Baby Emilio.“

Daraufhin folgte jedoch eine schockierende Nachricht. Bei ihrem Besuch in der Schwangerschaftsvorsorge sei sie davor gewarnt worden, dass ihr Baby zu früh das Licht der Welt erblicken könnte. „Schock-Nachricht! Mein Muttermund hat sich extrem verkürzt und die Gefahr ist nun da, unser Baby viel zu früh zu bekommen, aber die Lunge ist noch nicht fertig dafür“, erzählte sie geschockt.

Katharina Eisenblut: In großer Sorge um ihr Baby

Katharina Eisenblut sprach auch darüber, dass sie wegen der schockierenden Neuigkeiten Angst um ihr Baby habe. Sie verkündete: „Ich mache mir riesig Sorgen und musste weinen, obwohl ich mir versprochen hatte, hart zu bleiben. Ich habe Angst um unser Wunder“ Die Sängerin fügte hinzu, dass sie derzeit nur noch im Bett liege, um sich zu schonen und verriet: „Ab jetzt liege ich nur noch im Bett“