Rammstein-Sänger Till Lindemann fällt von Bühne

Schockmoment für Rocker-Band: Rammstein-Star Till Lindemann stürzt bei Europatour von der Bühne, aber bleibt unverletzt. (Fotomontage) © YouTube & IMAGO/Gonzales Photo

Bei Liveauftritten kann so einiges schiefgehen, wie jetzt auch Rammstein-Frontmann Till Lindemann erfahren musste. Der Skandal-Sänger stürzte in Litauen von der Bühne.

Wenn man ein Rammstein-Konzert besucht, bekommt man normalerweise den Eindruck, dass alles bis ins kleinste Detail geplant ist. Die Europa-Tour der Rocker hat gerade erst begonnen, doch für die Berliner Musiker endete ein Auftritt mit einem unerwarteten Schockmoment.

Rammstein eröffneten ihre Europa-Tour in Vilnius, Litauen. Das zweite Konzert in der Stadt verlief zunächst wie gewohnt. Die Metalband spielte ihre Hits wie „Links-2-3-4“, „Sehnsucht“, „Mein Herz brennt“ und „Engel“. Sogar die S&M-Hymne „Bestrafe mich“ fand nach über 20 Jahren wieder ihren Platz auf der Setlist. Rammstein konnten damit ihr Publikum begeistern. Doch bei der Verabschiedung der Band ereignete sich ein kleiner Unfall auf der Bühne.

Schockmoment für Rammstein: Till Lindemann stürzt während Konzert

Till Lindemann stürzte von der Bühne, als er sich gemeinsam mit seinen Bandkollegen von den Fans verabschiedete. Während sie fleißig in die Menge winkten, trat Lindemann einen Schritt zurück, geriet ins Wanken und fiel nach hinten. Seine Mitmusiker schauten verwundert zu.

Glücklicherweise schien Lindemann keine ernsthaften Verletzungen erlitten zu haben. Kurze Zeit später wurde er bereits wieder gesehen, wie er zusammen mit seinen Kollegen auf einem Fahrstuhl auf der Bühne gen Himmel fuhr. Es schien, als habe der 60-Jährige keine großen Schmerzen von seinem Sturz davon getragen.

Rammstein werden in den nächsten Wochen auf ihrer Europa-Tour unterwegs sein. Die Rock-Gruppe hat auch mehrere Konzerte in Deutschland angekündigt, die jedoch schnell ausverkauft waren. Zusätzlich hat Till Lindemann eine Solotour für den Herbst bekannt gegeben, bei der er 24 Konzerte in 13 Ländern geben wird.