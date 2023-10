„War wie im Film“: Barbara Schöneberger beim Stehlen im Baumarkt ertappt

Von: Jonas Erbas

Barbara Schöneberger packt aus: In ihrem „Mit den Waffeln einer Frau“-Podcast zeigte sich die Moderatorin von ihrer kriminellen Seite. Die brachte ihr einst Ärger im Baumarkt ein.

Berlin – Praktisch wöchentlich gastieren in Barbara Schönebergers (49) Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ namhafte Promis aus Film, Musik und Fernsehen. Darin entlockt die TV-Berühmtheit nicht nur ihren Gästen regelmäßig spannende Details, sondern packt auch selber ganz offen aus.

Betrugsmasche im Baumarkt: Barbara Schöneberger will Gartenschlauch nicht komplett zahlen

Die neuste Ausgabe des Barbara-Schöneberger-Podcasts vom 2. Oktober ist da keine Ausnahme: Mit Popstar und Ex-DSDS-Jurorin Leony (26) führte die 49-Jährige ein lockeres Gespräch, in welchem die beiden auch darüber plauderten, ob sie schon einmal etwas geklaut hätten. „Ne, nicht mal einen Kaugummi“, erklärte die Sängerin. Sie habe sich „immer alles nehmen“ können, da ihre Großeltern einen kleinen Laden besaßen.

Barbara Schöneberger hat es dagegen faustdick hinter den Ohren – und berichtete vom Versuch, in einem Baumarkt gleich mehrere Teile eines Gartenschlauchs zu stehlen: „Die sind ja immer einzeln zu bezahlen. Da gibt es so einen Adapter, einen Ring … Und ich habe die einfach zusammengesteckt. Und dann war nur ein Preis drauf“, gestand die „Denn sie wissen nicht, was sie passiert!“-Kandidatin, die mit ihrer RTL-Sendung jüngst das Quotenduell gegen einen zigfach gezeigten Film verlor.

Barbara Podcast – die aktuellen Gäste ihres Podcasts Folge 255: Leony (Popsängerin und Ex-DSDS-Jurorin)

Folge 254: Ben Becker (Kult-Schauspieler und Hörspielsprecher)

Folge 253: Peter Kloeppel (Nachrichtensprecher und RTL-Legende)

Folge 252: Charly Hübner (Schauspieler und Regisseur)

Folge 251: Alexandra Maria Lara (Kino- und Fernsehschauspielerin)

Barbara Schöneberger auf frischer Tat ertappt: Baumarkt-Kassierin zutiefst enttäuscht

Sie habe gehofft, nur den Adapter bezahlen zu müssen, „obwohl der noch mit fünf anderen Sachen zusammensteckte“. Doch ihr Schwindel wurde schnell bemerkt: Als Barbara Schöneberger an der Kasse stand, klingelte das Telefon der Kassiererin. „Das war wie im Film“, so die damals auf frischer Tat ertappte Entertainerin. Die Kassiererin habe sie anschließend konfrontiert – und mit den Worten „Frau Schöneberger, ich bin enttäuscht von ihnen!“ bedrückt ihren Unmut geäußert.

Barbara Schöneberger hat es faustdick hinter den Ohren: In einem Baumarkt wurde die Moderatorin einst sogar beim Klauen erwischt © Harald Deubert/Imago

An die Tat könne man sich dort auch heute noch erinnern, glaubt zumindest Barbara Schöneberger: „Die werden da bis heute sagen: Die Schöneberger klaut!“, zeigte sie sich überzeugt. Auch andere Promis enthüllen in ihrem Podcast regelmäßig Erstaunliches: So zeigte sich Ben Becker (58) zuletzt überglücklich darüber, bei „Riverboat“ erst mit massiver Verspätung eingetroffen zu sein. Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau“ (barbaradio.de, Folge 255)