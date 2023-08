Strenge Diät und Alkoholverzicht: Das ist Heidi Klums Schönheitsgeheimnis

Teilen

Heidi Klum ist seit Jahrzehnten als internationales Topmodel erfolgreich. Auf Instagram verriet die GNTM-Macherin jetzt ihre Beauty-Geheimnisse.

Los Angeles – Sie ist noch immer eines der gefragtesten Supermodels weltweit: Heidi Klum (50) hat auch nach Jahrzehnten im Showgeschäft nichts an Attraktivität eingebüßt. In ihrer erfolgreichen Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ gibt Heidi ihr Wissen rund um Fitness, Schönheit und gutes Auftreten regelmäßig an die blutjungen Kandidatinnen weiter. Doch auch ihren Fans in den sozialen Netzwerken verriet die vierfache Mutter jetzt, wie sie es schafft, auch mit 50 Jahren noch top auszusehen.

Heidi Klum setzt in Sachen Schönheit auf Obst, Gemüse, viel Wasser und noch viel mehr Sport

Auf Instagram stellte sich Heidi Klum vor kurzem in einer Frage-Antwort-Runde der Neugier ihrer Follower. Dabei wollte ein User wissen, mithilfe welcher Tipps und Tricks der ehemalige „Victoria’s Secret“-Engel stets so jung und hübsch aussehe. Heidis Antwort dürfte dabei kaum überraschen: Gesunde Ernährung und regelmäßige Sporteinheiten bilden die Grundlage ihres optischen Erscheinungsbildes.

Milliarden, Millionen, steinreich: Diese ehemaligen GNTM-Models leben heute im Luxus Fotostrecke ansehen

„Danke für das nette Kompliment“, beginnt Heidi Klum ihre Antwort auf die Instagram-Frage höflich. Dann verrät die Ehefrau von „Tokio Hotel“-Gitarrist Tom Kaulitz (33) ihr Geheimnis für langanhaltende Schönheit: „Viel Gemüse, Obst, Wasser trinken, schlafen, Bewegung.“ Besonders kompliziert scheint Heidis Beauty-Routine also nicht zu sein. Vor allen Dingen ist aber Disziplin gefragt, denn wie die GNTM-Macherin weiter preisgibt, trinke sie nur „wenig Alkohol“ und verzichte weitgehend auf „frittiertes Essen“ und „Zucker“.

Heidi Klum verrät ihre Beauty-Geheimnisse

Wie unter anderem „t-online“ berichtet, sprach Heidi Klum bereits vor längerer Zeit schon einmal über ihre wichtigsten Beauty-Ratschläge. Damals erklärte die Wahl-Amerikanerin, dass sie meist ziemlich früh zu Abend esse, da die Mahlzeiten so besser zu verdauen seien. Dem nächtlichen Schönheitsschlaf steht auf diese Weise nämlich nichts mehr im Wege.

Heidi Klum ist seit Jahrzehnten als internationales Topmodel erfolgreich. Auf Instagram verriet die GNTM-Macherin jetzt ihre Beauty-Geheimnisse. (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS

Apropos Heidi Klum: Das hätte wohl keiner kommen sehen. Heidi Klum spielt in der neuen „Der Bergretter“-Staffel mit. Für Fans gab es nun die ersten Bilder vom Set. Verwendete Quellen: „t-online“