Nächster Eingriff: Daniela Katzenberger schon wieder in der Schönheitsklinik

Daniela Katzenberger ist erneut in der Schönheitsklinik. Doch dieses Mal sind ihre Zähne an der Reihe. Zumindest sollen sie nach der Behandlung schöner in der Reihe stehen. Für ein perfektes Lächeln besuchte sie deswegen erneut die Dorow-Klinik in Waldshut.

Waldshut-Tiengen – Schon seit einiger Zeit soll sich Daniela Katzenberger (36) ein strahlend schönes Lächeln wünschen. Nun lässt sich der Reality-Star die Zähne korrigieren und reist erneut in die Schönheitsklinik Waldshut, wo sie bereits einige Schönheitskorrekturen machen ließ.

Daniela Katzenberger spricht offen über Schönheitseingriff

In einem Interview mit der Zeitung „Südkurier“ verrät der Reality-Star: „Ich stehe in der Öffentlichkeit und da wird auf alles geachtet, vor allem auch auf die Zähne.“ Sowohl mit ihren Fans als auch im Fernsehen spricht sie offen über ihre kleineren oder größeren Schönheitskorrekturen. Bezüglich ihrer Wahl für die Klinik erklärt sie: „Ich fühle mich hier einfach wohl.“

Ihre neueste Behandlung ist jedoch in erster Linie kein chirurgischer Eingriff, sondern eine kieferorthopädische Maßnahme: Doch anders als herkömmliche Zahnspangen handelt es sich dabei um fast unsichtbare Kunststoffschienen, die die Zähne in die richtige Form bringen sollen. „Für mich ist dies die richtige Methode, da die Schienen auch vor der Kamera kaum sichtbar sind und zudem keine Schäden an gesunden Zähnen verursachen“, sagt Daniela Katzenberger.

Nicht der erste Besuch in der Klinik für Daniela Katzenberger

Die Reality-Darstellerin ist jedoch keine Unbekannte in der Klinik: Erst im Januar 2021 reiste sie von ihrer Wahlheimat Mallorca nach Lörrach, um sich einer Bruststraffung zu unterziehen. Ein Fernsehteam begleitete die damals 34-Jährige bei diesem Eingriff.

Und auch in ihrem aktuellen TV-Format „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ (mittwochs, 20:15 Uhr, RTLZWEI) präsentiert sich der Reality-Star ganz nach dem Motto: Wer „schön“ sein will, muss leiden und widmet sich ihren inneren Schönheits-Dämonen: So soll die Lieblingsjeans von vor sieben Jahren wieder passen und mit einer Personaltrainerin soll sie wieder fit werden. Veränderung steht auch für einen andere Promi an: Pietro Lombardi hat enthüllt, dass er eine teure Märchenhochzeit mit Laura plant. Verwendete Quellen: Südkurier