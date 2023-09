Babybauch schon gut sichtbar: Comedystar Carolin Kebekus bestätigt Schwangerschaft

Von: Diane Kofer

Seit Wochen wurde über eine Schwangerschaft von Comedystar Carolin Kebekus spekuliert. Jetzt bestätigte sie die Gerüchte selbst: Sie erwartet tatsächlich ihr erstes Kind.

Köln – Carolin Kebekus (43) hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Zwar hat sie eine neue Show mit ihrem jüngeren Bruder David (39) – doch über Liebesleben und mögliche Familienplanung hält sie eigentlich dicht. Jetzt kommt sie aber nicht umher, eine süße Neuigkeit anzukündigen: Carolin Kebekus ist schwanger, was man an ihrem Babybauch deutlich erkennen kann.

In TV-Show bestätigt: Carolin Kebekus wird zum ersten Mal Mama

Am 6. September 2023 wurde eine neue Folge „Kölner Treff“ aufgezeichnet. Die Sendung wird zwar erst am 8. September 2023 ausgestrahlt, schon jetzt gibt es aber Pressefotos, auf denen Carolin Kebekus samt Babybauch zu sehen ist. In einem braunen, engen Jumpsuit setzt sie eine kleine Kugel am Bauch gekonnt in Szene. Wie Bild schon vorab berichtet hat, spricht Moderatorin Bettina Böttinger (67) ihren Gast auch direkt auf die Schwangerschaft an.

Am 6. September wurde „Kölner Treff“ aufgezeichnet. Zu Gast war auch Carolin Kebekus, die ihren Babybauch präsentierte und damit die Schwangerschaftsgerüchte bestätigt. © picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd (Fotomontage)

„Liebe Carolin, wir kennen uns schon viele Jahre, wir schätzen uns, und ich gratuliere sehr, sehr herzlich zur Schwangerschaft“, sagt sie offenbar an die Kölnerin gewandt. Mehr Details zu den Babynews sind bisher nicht bekannt. Aber auch David, der Bruder der TV-Bekanntheit dürfte sich freuen. Der 39-Jährige wird zum ersten Mal Onkel. Die beiden haben aktuell eine gemeinsame Sendung – im Quotenduell konnten sie am Dienstag aber nicht punkten. Verwendete Quellen: Bild, dpa