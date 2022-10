„Gibt immer einen Schwächling im Wurf“: Queen-Pressesprecher stellte sich offen gegen Prinz Andrew

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Andrew hatte hinter Palastmauern offenbar viel zu verbergen. Unverhohlen diffamieren Ex-Mitarbeiter den Herzog von York in einer Doku. Droht ihm ein neuer Skandal?

London – Erneut gerät Prinz Andrew (62) in denkbar schlechte Schlagzeilen. In der neuen Doku „Prince Andrew: Banished“ (dt.: Prinz Andrew: Verbannt), die jüngst zur Erstausstrahlung beim US-Streamingdienst „Peacock“ gelangte, geht es um das wilde und leider auch wüste Leben des in Ungnade gefallenen Sohnes Queen Elizabeth II. (96, † 2022).

Verbale Tiefschläge diffamieren den angeblichen Lieblingssohn der Queen

Nach jahrelangem Gezerre vor Gericht war Prinz Andrew Anfang des Jahres mit der Klägerin Virginia Giuffre (39) zu einem Vergleich gekommen. Durch seine Freundschaft zu Jeffrey Epstein (66, † 2019) und dessen Gefährtin Ghislaine Maxwell (60) war er des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen in Verdacht geraten. Zwar konnte ihm die Zahlung einer hohen Summe nicht von einer möglichen Schuld freiwaschen, doch die außergerichtliche Einigung war auch kein Schuldeingeständnis. Umso schwerer wiegen jetzt die Aussagen ehemaliger Mitarbeiter, die in der Doku zu Wort kommen.

Der ehemaliger Pressesprecher Queen Elizabeths II., Dickie Arbiter, hat nicht viel Gutes über Prinz Andrew zu berichten (Fotomontage). © Landmark Media/Imago & Hannah Mckay/dpa

Von 1988 bis 2000 arbeitete Dickie Arbiter (82) als Pressesprecher der Königin und kommt als Experte in der Peacock-Dokumentation zu Wort. "Das Problem ist, dass der Mann ein Idiot ist", betonte er unverblümt, wie pagesix.com berichtet. Arbiter, der zudem langjähriger Medienmanager Königs Charles III. (74) war, lässt keine psychologischen Erklärungsversuche für das Verhalten gelten.

Der ehemalige Sicherheitsmitarbeiter Paul Page kommt in der Doku ebenfalls zu einem harten Urteil: „Man sollte meinen, dass ein Mitglied der königlichen Familie Anstand und Respekt vor dem Personal haben sollte, das auf sie aufpasst. Bei Andrew ist das nicht der Fall. Er ist ein schrecklicher Mensch und ein Mobber.“

Kommt es nach der Ausstrahlung der Doku zu einem neuen Skandal?

„Es gibt immer einen Schwächling im Wurf, und das war Andrew“, erklärt Arbiter, der darauf hinwies, dass die anderen drei Nachkommen der verstorbenen Königin – Charles, Prinz Edward (58) und Prinzessin Anne (72) keinesfalls Andrews angeblich schlechte Manieren hätten. Die Königin sah sich gezwungen, ihren Sohn von seinen königlichen Pflichten zu entbinden, als der Druck der Öffentlichkeit zu groß wurde.

Er vermutet, die Monarchin habe das schreckliche Benehmen des Herzogs von York, der 2022 alle Titel aberkannt bekam und kein offizielles Amt mehr bekleiden durfte, ertragen habe, weil er lange Zeit ihr Liebling gewesen sei. Bis zuletzt hielt sie in ihren Möglichkeiten eine schützende Hand über ihren zweitgeborenen Sohn, präsentierte Andrew vor aller Welt im wahrsten Sinne des Wortes als Stütze an ihre Seite, als sie motorisch schon stark eingeschränkt den Gedenkgottesdienst Prinz Philips (99, † 2021) in der Westminster Abbey besuchte.