Schrecklicher Unfall bei MontanaBlack-Event: YouTuberin Kayla Shyx bricht sich beide Arme

Von: Josh Großmann

MontanaBlacks erstes eigenes Event endete in einer Katastrophe. Die 20-jährige YouTuberin Kayla Shyx hatte einen schweren Unfall und sich beide Arme gebrochen.

Buxtehude – Am 11. Dezember zeigte MontanaBlack mit GET AWAY! sein erstes eigenes Show-Projekt auf Joyn. Die Teilnehmer*innen der Show des Streamers sollten in verschiedenen Challenges aus einem Gefängnis ausbrechen. Doch eine Aufgabe hatte es so sehr in sich, dass die 20-jährige Kayla Shyx im Krankenhaus landet. Auf Instagram gibt die YouTuberin ihren Gesundheitszustand durch und es sieht nicht gut aus: Kayla Shyx hat sich beide Arme gebrochen.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.910.000 (Stand Dezember 2022) Follower auf Twitch 4.800.000 (Stand Dezember 2022)

MontanaBlack: Kayla Shyx hat katastrophalen Unfall – bricht sich beide Arme in Live-Show

Was ist passiert? Die Vermutungen haben sich bestätigt. Bei MontanaBlacks Show am 11. Dezember hat sich Kayla Shyx beide Arme gebrochen. Bei einer der Challenges sollten die Teilnehmer*innen ohne Hilfsmittel eine „Wall of Pain“ durchdringen – eine mit Erde befüllte Wand. Während Knossi und UnsympatischTV mit roher Gewalt Erfolg hatten, verletzte sich die 20-Jährige katastrophal und musste von Sanitätskräften versorgt werden. Der Unfall von Kayla Shyx überschattete das Finale der Escape-Show.

Kayla Shx meldet sich aus dem Krankenhaus – beide Arme sind gebrochen © Instagram: kayla_shyx

Direkt nach der Show meldete MontanaBlack auf Twitter, dass Kayla Shyx vom Krankenwagen abgeholt wurde. In der Nacht auf den 12. Dezember meldet sich die YouTuberin auf Instagram und gibt ihren Zustand preis. Beide Arme sind gebrochen und sie musste sofort operiert werden. Kayla Shyx schreibt dazu, dass es ihr nicht besonders gut gehe und sie ihren Fans trotzdem ein Update geben wollte. Sie bedankt sich für die vielen Nachrichten. GET AWAY! von MontanaBlack war die erste Show des Streamers.

Kayla Shyx bricht sich beide Arme bei MontanaBlack-Event – Wie konnte das passieren?

Spekulationen: Seit dem Unfall spekulieren Fans auf sozialen Medien, wie es überhaupt zu dem Unfall kommen konnte. Als sich der YouTube-Star verletzt hat, war die Kamera auf Knossi und UnsympatischTV gerichtet, sodass nur die Anwesenden sehen konnte, was genau vorgefallen ist. Einige behaupten, dass sich Kayla Shyx beim Einprügeln auf die „Wall of Pain“ verletzt haben soll, doch berichtet MontanaBlack auf Twitter, was wirklich passiert ist.

MontanaBlack klärt auf: Laut dem Twitch-Streamer ist die 20-Jährige beim Hochziehen an der Wand abgerutscht und nach hinten gefallen. Beim Versuch, sich mit beiden Armen abzustützen, hat sie sich Kayla Shyx gebrochen. Der Unfall wird viel diskutiert und viele Fans meinen zu wissen, wie es der YouTuberin geht. Doch ohne weitere Updates von Kayla Shyx selbst, lässt sich nichts über ihren Gesundheitszustand sagen.