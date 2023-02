Schreckmoment mit den Kindern: Sarah Engels hatte einen Autounfall

Sarah Engels geriet mit ihren zwei Kindern in eine brenzliche Situation, die beinahe im Totalschaden endete.

Gerade schien es reibungslos für Sarah Engels (30) zu laufen: Nach der gescheiterten Ehe mit DSDS-Mitstreiter Pietro Lombardi (30) fand sie mit ihrem Julian (29) eine neue Liebe. Im Mai 2021 machten die beiden es mit der gemeinsamen Hochzeit ganz offiziell, sechs Monate später folgte die Geburt der gemeinsamen Tochter Solea (1). Gemeinsam mit Alessio (7), Sarahs Sohn aus erster Ehe, lebt das Paar nun einen ganz idyllischen Alltag.

Nun berichtet die schöne Sängerin von einem Vorfall, der wohl der Horror einer jeder Mutter ist: Gemeinsam mit Ehemann Julian und den zwei Kindern geriet Sarah in einen Autounfall. Laut der Schilderung der gebürtigen Kölnerin war die Familie nach einem anstrengenden Drehtag am frühen Abend im Auto unterwegs, als das Auto plötzlich ins Schleudern geriet. Bei schlechter Sicht hatte das Auto eine Verkehrsinsel touchiert, der kurzerhand beide linken Reifen zum Opfer fielen. Glück im Unglück: Alle vier kamen mit einem Schreck davon. Während Ehemann Julian drei Stunden am Auto wachte, bis der Abschleppdienst kam, sammelte Sarahs jüngerer Bruder die Sängerin und ihre Kleinen kurzerhand ein. „Er hat die Kinder und mich mitgenommen, damit ich nach Hause und die Kinder ins Bett bringen konnte”, berichtet die 30-jährige.

Sarah Engels und ihr Julian waren in einen Autounfall verwickelt. Anschließend musste das Auto abgeholt werden (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Sarah Engels teilt private Einblicke

Dass Sarah so offen über das traumatische Erlebnis berichtet, ist kein Wunder: Auf Instagram teilt die „Dancing on Ice“-Gewinnerin von 2019 regelmäßig ganz private Einblicke und Anekdoten mit ihren knapp 2 Millionen Followern. Ob Impressionen aus dem Familienurlaub, die ersten Schritte von Töchterchen Solea oder spontane Gesangseinlagen – nichts scheint der Sängerin zu privat.

Und auch den Fragen ihrer Fans stellt sie sich ganz offen. Erst jüngst fragte einer ihrer Fans, ob man bald mit Baby Nummer drei rechnen dürfe. „Ich bin da recht offen – aktuell liebe ich es, wie es ist“, plauderte die Ex-DSDS-Teilnehmerin aus dem Nähkästchen. Denn obwohl sie sich derzeit voll und ganz auf Schulkind Alessio und die kleine Solea konzentrieren möchte, schließt sie weitere Kinder nicht aus.