„An Dreistigkeit nicht zu überbieten“: Oliver Pocher schießt gegen Gil Ofarim

Sänger Gil Ofarim gab kürzlich vor Gericht zu, die angeblichen antisemitische Beleidigungen eines Hotelmanagers erfunden zu haben. Oliver Pocher zeigt sich empört.

Köln – Oliver Pocher (45) blickt auf Instagram in seiner Bildschirmkontrolle zurück auf den Verlauf der Geschehnisse rund um die angeblichen antisemitischen Beleidigungen, die Sänger Gil Ofarim (41) nach eigener Aussage von einem Hotelmitarbeiter widerfahren sein sollten. Zwei Jahre lang behauptete der Musiker, dieser habe ihn beim Einchecken dazu aufgefordert, seine Kette mit Davidstern-Anhänger wegzupacken. Eine Lüge, wie Ofarim inzwischen selbst zugeben musste.

Lüge von Gil Ofarim: Pocher fassungslos auf Instagram

Entsprechend betitelt Oliver Pocher, der sich auch schon über Helene Fischer lustig machte, seine aktuelle Bildschirmkontrolle mit „Gil Ofarim labert Schei*e!“. Darin zeigt sich der Comedian fassungslos über die falschen Aussagen des Sängers und auch darüber, dass dieser seine Anschuldigungen in zahlreichen TV-Formaten wiederholte.

Gil Ofarim, der nach seinen Antisemitismusvorwürfen der Verleumdung angeklagt wurde, nahm an dem Abend, an dem er in das Westin-Hotel in Leipzig einchecken wollte, ein Video auf, in dem er seine erfundenen Antisemitismus-Vorwürfe erhebt. Dass der Musiker sich überhaupt dazu hinreißen ließ, dieses zu veröffentlichen, obwohl er nach der Aufnahme sogar nochmals eine Nacht darüber geschlafen hatte, ist für Pocher „an Dreistigkeit nicht zu überbieten“.

Gil Ofarims falsche Antisemitismus-Vorwürfe: Pocher fasst nochmal zusammen

Danach wiederholte Ofarim seine Anschuldigung in mehreren TV-Formaten. Für Pocher eine „PR-Tour sondergleichen“. In seinem fast viertelstündigen Instagram-Post zeigt der seit Kurzem von seiner Frau Amira getrennte Moderator nochmals die Aussagen Ofarims vor laufenden Kameras. „Du hast das Ganze weiter und immer weiter erzählt“, empört er sich.

Auch, dass Ofarim seine Anschuldigung immer noch bekräftigte, obwohl auf den Aufnahmen der Überwachungskameras des Hotels die Kette mit dem Davidstern am Hals des Sängers nicht zu sehen war, lässt Pocher nicht unerwähnt. Mit dem Ausgang der Lügengeschichte nach zwei Jahren zeigt sich Pocher jedoch zufrieden: „Ja, die Gerichte – die Mühlen mahlen langsam in Deutschland. Aber am Ende funktioniert es ja doch einigermaßen.“ Auch Oliver Pochers Ex Amira sorgt derzeit für Schlagzeilen, weil sie sich immer mehr zurückzieht. (cso) Verwendete Quellen: Instagram oliverpocher, focus.de