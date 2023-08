Nach zweiter Privatinsolvenz: Schlagerstar Nino de Angelo ist bald schuldenfrei

Nino de Angelo möchte finanziell noch einmal von vorne anfangen. Nach 14 Jahren Privatinsolvenz, ist der Schlagerstar schon bald wieder schuldenfrei und hat für seinen Neuanfang bereits konkrete Pläne.

Allgäu – In wenigen Monaten feiert Schlager-Star Nino de Angelo (59) seinen 60sten Geburtstag. Sein schönstes Geschenk könnte sich der Sänger aber schon in der kommenden Zeit selbst verwirklichen: endlich raus aus den Schulden! Nach 14 Jahren Privatinsolvenz, steht de Angelo kurz vor der Schuldenfreiheit. In einem Interview mit der Bild-Zeitung verrät der Schlager-Star, welche konkreten Pläne er für seinen finanziellen Neuanfang bereits hegt.

Heirat und Auswanderung: Nino de Angelo hat große Pläne

„Ich habe mir vorgenommen, mit 60 jenseits von Schulden zu sein und das werde ich auch erreichen“, erklärt Nino de Angelo gegenüber der Bild. Gut sieben Jahre nach seiner zweiten Privatinsolvenz, ist der Schlagerstar bald wieder schuldenfrei. „Ich bin dann wieder ein freier Mann. Mit meiner zweiten Insolvenz bin ich so gut wie durch. Ich habe da mit Zinsen und Gebühren über eine halbe Million reingeballert. Eine Restschuld-Befreiung wollte ich nicht“, so de Angelo weiter.

Auch für die Zeit nach seiner Rückzahlung der Schulden habe der 59-Jährige bereits konkrete Vorstellungen. Zuerst einmal wolle de Angelo seine Verlobte Simone Lux (47) in Las Vegas heiraten und das genau an seinem 60sten Geburtstag am 18. Dezember. Bereits seit fünf Jahren ist Lux die Frau an der Seite des Schlagerstars. Gemeinsam wohnen sie auf Lux‘ Reiterhof im Allgäu, aber auch das könnte sich schon bald ändern – das Paar zieht es nach Italien, genauer gesagt in die Toskana. „Simone und ich haben uns da schon ein tolles Haus angesehen. Dort möchte ich meinen Lebensabend verbringen“, so de Angelo.

Ihm ist das „Geld immer schnell durch die Finger geronnenen“

Erstmals 2005 musste Nino de Angelo eine Privatinsolvenz anmelden. Damals hatte der Schlagerstar Schulden in Höhe von 2,1 Millionen Euro angehäuft, davon 240.000 Euro an Steuerschulden. Bis 2012 schaffte der „Jenseits von Eden“-Sänger es, seine Schulden abzubauen, doch 2016 holten sie ihn mit der zweiten Privatinsolvenz wieder ein. „Leider ist mir das Geld immer schnell durch die Finger geronnen. Ich habe ja gern gut gelebt. Und weil ich meinen Lebensstandard nicht herunterschrauben konnte oder wollte, wenn ich mal nicht so viel verdient habe, stand ich dann plötzlich mit hohen Schulden da“, erklärt der 59-Jährige gegenüber dem Boulevardblatt. Insgesamt habe de Angelo in seinem Leben „etwa zehn Millionen Euro verdient und fünf davon an das Finanzamt bezahlt“.

Apropos Nino de Angelo: Vor ein paar Wochen kursierten falsche Bilder von seiner eigenen Beerdigung im Netz. Bei Instagram wehrt sich Nino de Angelo nun mit deutlichen Worten gegen die falsche Todesmeldung.