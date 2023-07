Schwätzchen und Protokollbruch: Joe Bidens Pannen-Besuch bei König Charles

Von: Susanne Kröber

Teilen

Mit der Etikette auf Schloss Windsor hatte sich US-Präsident Joe Biden offenbar wenig beschäftigt – sehr zur Erheiterung von Gastgeber König Charles.

London – Kurz vor dem Start des Nato-Gipfels in Vilnius legte US-Präsident Joe Biden (80) einen Zwischenstopp in London ein. Nach einem Blitzbesuch in der Downing Street 10 beim britischen Premierminister Rishi Sunak (43) ging es für Biden weiter nach Schloss Windsor, wo er von König Charles III. (74) mit militärischen Ehren empfangen wurde. Mit dem royalen Protokoll schien Biden allerdings wenig vertraut zu sein.

„Symbol der Zuneigung“: Joe Biden tätschelt König Charles‘ Rücken

Beim Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. († 96) am 19. September 2022 war Joe Biden aus den USA angereist, die Krönung von König Charles III. am 6. Mai dieses Jahres ließ der US-Präsident hingegen sausen und schickte stattdessen Ehefrau Jill Biden (72) und Enkelin Finnegan (22) nach London. Dem freundschaftlichen Verhältnis zwischen Charles und Joe Biden schien das jedoch keinen Abbruch getan zu haben. Nach einer herzlichen Begrüßung kam es allerdings gleich zu mehreren Zwischenfällen.

Krönung König Charles III.: Konzert, Zeremonie, Gäste, Balkon – die besten Bilder Fotostrecke ansehen

Eigentlich ist es untersagt, Mitglieder der britischen Königsfamilie bei öffentlichen Terminen zu berühren. Als König Charles und Joe Biden jedoch zu einer Plattform hinübergingen, um den Nationalhymnen ihrer beiden Länder zu lauschen, legte der US-Präsident Charles die Hand auf den Rücken. Ein Protokollbruch? Ein Insider aus dem Buckingham-Palast dementiert dies laut People-Magazin. „Was für ein wunderbares Symbol der Wärme und Zuneigung zwischen den beiden Individuen und ihren Nationen.“ König Charles habe sich bei der Aktion „vollkommen wohl“ gefühlt.

König Charles muss durchgreifen: Joe Biden will Schwätzchen mit Wache halten

Auch die Tatsache, dass Joe Biden einige Schritte vor König Charles herging, habe laut Insider dem Protokoll entsprochen. So weit, so gut. Doch der nächste befremdliche Moment ließ nicht lange auf sich warten. Als Biden und Charles III. an den Offizieren der Welsh Guards entlanggingen, versuchte der US-Präsident, eine Wache in ein Gespräch zu verwickeln – was den Guards eigentlich untersagt ist. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie König Charles versucht, Biden zum Weitergehen zu animieren.

Erst schob Joe Biden König Charles sanft aufs Podest, dann musste Charles seinen Besucher von den Welsh Guards loseisen. (Fotomontage) © IMAGO/UPI Photo/i Images

Ein gestikulierender König Charles will Joe Biden den Weg weisen, doch der lässt sich nur widerwillig darauf ein, was bei Charles für Heiterkeitsausbrüche sorgt. Schließlich gelingt es dem Monarchen aber doch, seinen Gast loszueisen. Die Stimmung zwischen Charles III. und Biden schien jedoch nicht unter den kleineren Wacklern zu leiden. Ansonsten hätte König Charles auf sein Geheimsignal zurückgreifen können, das er nutzt, wenn er von Gesprächen genervt ist. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, people.com, dailycaller.com