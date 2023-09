Baby-Überraschung: Jenny Frankhauser ist schwanger

Von: Melanie Habeck

Jenny Frankhauser verzückt ihre Follower mit einer frohen Botschaft: Die Familie der Sängerin wird größer, denn die 31-Jährige ist zum zweiten Mal schwanger.

Ludwigshafen am Rhein – Jenny Frankhauser (31) hält ihre Follower regelmäßig mit Updates aus ihrem Leben auf dem Laufenden. Auch an ihrem Mama-Alltag mit ihrem kleinen Sohn Damian (1) lässt sie ihre Social-Media-Community teilhaben. Die Tage der Halbschwester von Daniela Katzenberger (36) dürften demnächst noch etwas aufregender werden, denn die 31-Jährige ist wieder schwanger.

Bald zu viert: Jenny Frankhauser verkündet ihre zweite Schwangerschaft

Gemeinsam mit ihrem Partner Steffen König und ihrem Sohn Damian verkündet Jenny Frankhauser auf Instagram ihre Schwangerschaft. „Du machst unsere kleine Familie komplett. Wir freuen uns so sehr auf dich. Könnten nicht glücklicher sein“, lauten die rührenden Worte der TV-Bekanntheit. Die Freude sieht man der Blondine auch an: Mit einem breiten Lächeln strahlt sie in die Kamera und fasst sich dabei behutsam an ihren Babybauch.

Im Hause der Influencerin dürfte es demnächst ordentlich Trubel geben, denn sobald der Nachwuchs da ist, hat Jenny Frankhauser gleich zwei Kids unter zwei Jahren um sich. Mit dem Hashtag „twoundertwo“ (auf Deutsch: Zwei unter zwei) macht die ehemalige Dschungelkönigin deutlich, dass ihr Baby noch vor dem zweiten Geburtstag ihres Erstgeborenen Damians zur Welt kommen wird. Nicht nur die Follower sind von der süßen Baby-News begeistert. Auch Jenny Frankhausers Halbschwester Daniela Katzenberger ist völlig aus dem Häuschen. „Tanti freut sich schon so“, fiebert sie in den Instagram-Kommentaren bereits jetzt eifrig auf das neue Familienmitglied hin.

Zuletzt musste sich die 31-Jährige zu einem weniger schönen Thema äußern: Im Netz räumte Jenny Frankhauser mit den hartnäckigen Gerüchten um sie und ihren Freund Steffen auf.