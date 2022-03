Schwangere Anne Wünsche völlig überfordert: Küche abgefackelt

In ihrer Küche brannte es: Anne Wünsche konnte sich mit ihrer Familie aus ihrer brennenden Wohnung retten. Der Star ist zunächst in einem Hotel untergekommen.

Berlin – Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin Anne Wünsche (30) musste in dieser Woche einen echten Schockmoment verkraften – in ihrer Küche brannte es! Die in Cottbus geborene Mutter von zwei Töchtern, die aktuell ihr drittes Kind erwartet, rettete sich mit ihrer Familie und den drei Hunden aus ihrer brennenden Wohnung. Es sei ihr Hund Dobby gewesen, der sie um 01:00 Uhr morgens mit lautem Bellen aufweckte und auf den Brand aufmerksam machte.



Über ihren Account auf Instagram ließ die werdende Mama ihre Follower jetzt an einigen Fotos ihrer Wohnung nach dem Brand teilhaben und schrieb völlig überfordert: „26SSW - Noch 15 Wochen bis zur Geburt & ich sitze vor einem Scherbenhaufen, der körperlich und emotional viel abverlangt.“ Der Brand sei durch ihren Trockner ausgelöst worden und ist zwar inzwischen lange gelöscht, wobei die Probleme nach dem schrecklichen Vorfall jetzt erst anfangen würden. In ihrer Instagram Story gab sie jetzt ein Update zu ihrer Wohnung und erklärte betrübt: „Die Hausverwaltung war schon in der Wohnung und meinte, es werde sechs bis sieben Wochen dauern, bis alles erledigt ist.“ Aktuell gehe es darum, eine Übergangslösung für sich und ihre Familie zu finden, wobei die Reality-TV-Darstellerin zunächst in einem Hotel unterkam.

Anne Wünsche: Schreckmoment durch Küchenbrand

Die Prominente wird noch eine Weile an den Schreckmoment erinnert werden, da es in ihrer Wohnung immer noch sehr stark nach Rauch riechen würde. „Aktuell ist das hier einfach nicht bewohnbar... Null!”, verriet der Star schockiert. Nach dem Schrecken bedankte sich die blonde Schönheit zudem bei ihren Followern, die sie nach dem Küchenbrand mit Nachrichten unterstützten. Sie verkündete dankbar: „Ich schaffe nicht, alles zu lesen, weil ich gerade mega im Stress bin und ich so viel im Kopf habe, aber ich wollte einfach mal ‚Danke‘ sagen!“ Wir hoffen, dass die Wohnung der werdenden Mutter schon bald wieder bewohnbar sein wird!