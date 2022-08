GNTM-Fans diskutieren über Baywatch Look von schwangerer Barbara Meier

Barbara Meier posiert im roten Badeanzug am Meer © Instagram/ Barbara Meier

Barbara Meier freut sich aktuell auf ihr zweites Kind und tankt vor der Geburt noch einmal im Urlaub Kraft - und hält diese Momente für sich und ihre Fans fest.

Italien - Barbara Meier (36) und Ehemann Klemens Hallmann (46) können die Geburt ihres zweiten Kindes kaum noch abwarten. Die „Germany‘s next Topmodel“-Siegern von 2007 verkündete im Mai auf Instagram, dass sie bald zu viert sein werden. „Wir freuen uns unglaublich, dass wir bald ein zweites Baby haben werden, das unser Leben jeden Tag aufs Neue so unendlich bereichern – und noch weiter durcheinanderwirbeln wird“, verkündete das Model.

Ihr erstes Kind, Töchterchen Marie-Therese, kam vor zwei Jahren zur Welt. Jetzt freut sich die kleine Familie erneut über Zuwachs. Und bis zur Geburt des Kindes müssen Barbara und Ehemann Klemens nicht mehr lange warten.



Aktuell genießt die kleine Familie ihren „letzten Urlaub zu dritt“. Auf Instagram teilt das Model einige Schnappschüsse von ihrer Erholzeit und präsentiert sich selbstbewusst mit Babybauch am Strand.

„GNTM“-Model Barbara Meier setzt ihre Baby-Kugel in Szene

In einem knallroten Badeanzug im „Baywatch“-Style posiert Barbara am Strand und setzt sich gleich in mehreren Kulissen in Szene. Auf den Bildern ist die werdende Mama sichtlich entspannt und genießt die erholsame Zeit mit ihrer Familie. Ein letztes Mal Kraft tanken, bevor das Leben zu viert beginnt.



Ihre Fans sind von den Fotos begeistert und kommentieren fleißig unter dem Instagram-Beitrag. „Wie eine Meerjungfrau“, kommentiert eine Followerin. „Das Glück ist dir anzusehen“ freut sich ein anderer User. „Wunderschön“, fügt auch TV-Star Sylvie Meis (44) hinzu. Die beiden sind schon lange befreundet.



Wann genau ihr zweites Baby zur Welt kommt und ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, hat Barbara bisher noch nicht verraten. Lange wird es jedoch nicht mehr dauern!