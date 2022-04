Nase ist dicht: Kim Gloss leidet an Schwangerschaftsschnupfen

Nase ist dicht: Kim Gloss leidet an Schwangerschaftsschnupfen © Matthias Wehnert via www.imago-images.de

Sie kämpft mit Schwangerschaftsschnupfen! Kim Gloss spricht über das Problem, mit dem sie in der Schwangerschaft zu kämpfen hat. Die Sängerin holte sich Tipps bei ihren Fans.

Berlin – Schlaflose Nächte während der Schwangerschaft! Ex-„DSDS“-Teilnehmerin Kim Gloss (29) leidet unter starkem Schwangerschaftsschnupfen und kann wegen einer dauerdichten Nase und der daraus resultierenden Atemprobleme nachts kaum ein Auge zudrücken. Die Mama in spe erwartet mit Ehemann Alexander Beliaikin aktuell zum ersten Mal ein gemeinsames Kind und sprach jetzt offen über die lästige Begleiterscheinung ihrer Schwangerschaft.



Über Instagram verriet die Künstlerin jetzt, dass sie wegen ihres Schwangerschaftsschnupfens momentan schlaflose Nächte durchmache und deshalb am nächsten Tag etwas müde aussehe. Sie verriet: „Ich hab‘ nicht so viel geschlafen die letzte Nacht, ich sehe auch dementsprechend aus.” Daraufhin fügte sie hinzu, dass sie wegen ihrer dichten Nase höchstens zwei Stunden geschlafen hätte und wegen Schwierigkeiten beim Atmen immer wieder aufwachen würde. „Ich leide unter sogenanntem Schwangerschaftsschnupfen. Nachts ist einfach die Nase dicht. Ich kann einfach nicht schlafen. Ich schlafe ein und wache sofort wieder auf, weil ich einfach nicht atmen kann“, erzählte die Mutter einer Tochter.

Kim Gloss hat mit Schwangerschaftsschnupfen zu kämpfen

Die werdende Mama ist von ihrem anhaltenden Schwangerschaftsschnupfen so genervt, dass sie auch ihre Follower um Rat fragte. Da sie aufgrund ihrer Schwangerschaft auf Nasensprays und Medikamente verzichten sollte, wisse sie derzeit absolut nicht weiter und würde sich über jeden Ratschlag freuen. „Ich bin für jeden Tipp dankbar. Ich versuche natürlich auf Nasensprays zu verzichten“, erklärte sie verzweifelt. Die Schönheit ist mit der lästigen Begleiterscheinung jedoch nicht allein, da Berichten von „rtl.de“ zufolge rund ein Drittel aller Schwangeren wegen der hormonellen Umstellung mit dem jedoch ungefährlichen Schwangerschaftsschnupfen zu kämpfen haben. Der Schnupfen des Stars könnte noch einige Monate andauern, verschwindet nach der Entbindung aber schnell wieder.