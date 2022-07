Schwangere Kim Gloss genervt von Sprüchen wie „Du bist ja kurz vorm Platzen“

Teilen

Kim Gloss hat Kommentare über ihren Schwangerschaftsbody satt (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Kim Gloss

Unnötige Sprüche über ihren Babybauch: Kim Gloss ist genervt von unsensiblen Aussagen über ihre Schwangerschaftskugel. Die werdende Mama wird ihr Kind bald in den Armen halten.

Berlin – Nervige Kommentare kurz vor der Geburt: Kim Gloss (29) äußert sich zu den unsensiblen Sprüchen, die sie sich oftmals über ihren Babybauch anhören muss. Die Influencerin erwartet aktuell ihr zweites Kind, das ihr erstes gemeinsames Baby mit ihrem Ehemann Alexander Beliaikin (36) ist.



Über ihre Social-Media-Konten ließ die Beauty ihre Follower in den vergangenen Monaten immer wieder an ihrem Alltag als Schwangere teilhaben und enthüllte dabei, dass sie ihre Schwangerschaft bis auf ein paar Dinge genießen würde. In ihren Instagram-Stories sprach die Mama in spe jetzt offen darüber, dass sie mittlerweile jedoch genervt davon sei, von einigen Leuten immer wieder auf ihre wachsende Babykugel angesprochen zu werden. Die unnötigen Sprüche, die sie dabei oftmals zu hören bekomme, seien Aussagen wie: „Du bist ja kurz vorm Platzen. Das sind doch Zwillinge. Aber nicht, dass die Fruchtblase gleich platzt.” Wegen solcher Kommentare überlege sie inzwischen sogar, ihr Haus bis zur Entbindung nicht mehr zu verlassen.

Kim Gloss genervt von Sprüchen über ihre Schwangerschaft

Die schwangere Prominente fügte hinzu, dass solche Sprüche über ihren Babybauch nicht notwendig seien und sie die Aussagen einfach nicht mehr hören könne. „Anfangs fand ich es auch ganz lustig. [...] Es ist nicht böse gemeint, aber es nervt und ich habe keine Lust mehr auf diese Sprüche”, erklärte die Schönheit sichtlich genervt. Jetzt dürfte es jedoch nicht mehr lange dauern, bis der Star ihre kleine Tochter auf der Welt begrüßen kann – und die Sprüche der Vergangenheit angehören werden!