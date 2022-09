Schwangere Laura Maria zieht bei Pietro Lombardi ein – „behalte aber meine Wohnung“

Von: Julia Hanigk

Teilen

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi erwarten gemeinsam ein Kind. Nun wollen sie zusammenziehen. Trotzdem möchte die Influencerin ihre Wohnung behalten.

Köln - Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (26) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Aktuell wohnt die Influencerin in ihrer eigenen Wohnung, während Pietro in einem großen Haus lebt. Die örtliche Trennung wollen die beiden nun aufheben – doch die Wohnung soll als Backup trotzdem bleiben, wie die 26-Jährige auf Instagram erzählt.

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi wollen Haus kindergerechter machen

Pietro Lombardi hatte sich sein eigenes Haus einst nach seinen eigenen Vorstellungen bauen lassen: Ein riesiges Ankleidezimmer, Aufzug in den ersten Stock und ein Zimmer für seinen ersten Sohn Alessio, den er mit seiner ehemaligen DSDS-Kollegin Sarah Engels hat. Dazwischen lieh er seine Bleibe an die Familie Pocher. Jetzt, wo er wieder zurück ist und noch ein Kind dazukommt, wollen der DSDS-Star und seine schwangere Freundin alles umräumen.

Laura Maria Rypa ist schwanger von Pietro Lombardi und möchte jetzt zu ihm ziehen. Trotzdem soll ihre Wohnung bleiben. © Screenshots Instagram/lauramaria.rpa und pietrolombardi

In ihrer Instagramstory erzählt Laura Maria Rypa, sie hätten „noch viel im Haus vor“. Und weiter: „Wir machen ein neues Zimmer für Alessio, dann das Babyzimmer, also wir wollen alles so bisschen gerechter für die Kinder machen.“ Auch wenn das Wann noch nicht klar ist – dass die werdende Mami zu ihrem Freund zieht, stehe schon fest, heißt es.

„Auf jeden Fall behalten“: Laura Maria Rypa will eigene Wohnung trotz Umzug zu Pietro nicht aufgeben

Aber auch dann wolle Laura Maria ihre aktuelle Wohnung noch weiter behalten, erklärt sie via Instagram. „Weil er öfters unterwegs ist, vor allem zu der Zeit mit DSDS. Und da ist es mir lieber, wenn ich mehr in der Nähe von meinen Eltern wohne, falls was sein sollte. Also werde ich diese Wohnung auf jeden Fall behalten“, so die Influencerin.

Zu ihren Eltern scheint Laura Maria, die auch Besitzerin von drei Hunden ist, eine sehr enge Bindung zu haben. Jeden Montag schlafe sie in letzter Zeit dort, das sei schon zur Routine geworden. „Werde immer bestens versorgt“, erzählte sie mit einem Wackelpudding-Bild auf Instagram.

Lebensgemeinschaft mit Kind statt Ehepaar: Wachsender Trend in Deutschland Ein Blick auf die Zahlen von destatis.de zeigt, wie Menschen in einem Haushalt zusammenleben: Immer mehr Paare teilen sich einen Haushalt, ohne verheiratet zu sein. So würden auch Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa als Lebensgemeinschaft zählen. Aus Daten des Mikrozensus 2021 geht hervor: Im Jahr 2019 lebten 17,5 Millionen Ehepaare und 3,3 Millionen Lebensgemeinschaften in Deutschland, zusammen also rund 20,8 Millionen Paare.

Im Haus alles auf Stand zu halten, fällt dem Sänger jedenfalls von Zeit zu Zeit auch gar nicht so einfach. Auf Instagram zeigte Pietro Lombardi eine Tür, die er zwei Jahre nicht geöffnet hatte. Verwendete Quellen: instagram.com/lauramaria.rpa; instagram.com/pietrolombardi; destatis.de