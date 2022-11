Schwangere Laura putzt die Schuhe von Pietro Lombardi

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi sind frisch verlobt © Instagram/lauramaria.rpa & Instagram/pietrolombardi

Pietro Lombardi sorgt für das kulinarische Wohl im Hause Lombardi/Rypa und Laura Maria Rypa schrubbt derweilen alle Schuhe ihres Zukünftigen – ein „super Team“.

Köln – Laura Maria Rypa (26) und Pietro Lombardi (30) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und sind frisch verlobt. Damit das junge Paar nun optimal für das Familienglück vorbereitet ist, wird im Hause Lombardi/Rypa bereits seit Wochen fleißig umgebaut, renoviert und umdekoriert. Die werdenden Eltern basteln sich aktuell ihr perfektes Zuhause und wie das im Detail aussieht, zeigen sie natürlich auch ihren Instagram-Followern.

Bei der hochschwangeren Laura hat ganz offensichtlich der Nestbau eingesetzt – die 26-Jährige dekoriert und putzt, was das Zeug hält. Für die Arbeiten außerhalb der eignen vier Wände stellt Laura Pietro ab. So schickte die werdende Mutter ihren Liebsten zum Wochenendeinkauf in den Supermarkt und nutzte derweilen die Zeit, sich im „Schuhoutlet“ des DSDS-Stars auszutoben. Lombardi zeigt seinen Instagram-Followern das Bild, was ihn nach seiner Rückkehr aus dem Supermarkt erwartete.

In seiner Abwesenheit hat es sich Laura auf dem Boden mit einem Putzeimer und Lappen bequem gemacht und vor sich drei Reihen mit Turnschuhen ihres Verlobten aufgestellt. Bevor die Treter nämlich in den neuen Schrank ziehen dürfen, muss das Schuhwerk erst einmal gründlich auf Vordermann gebracht werden. „Ich würde sagen, wir sind ein super Team“, schreibt Pietro Lombardi unter das Foto von seiner Laura im Schuh-Meer.

Die Influencerin wollte zunächst ihre eigene Wohnung behalten

Die Aufgabenverteilung scheint bei dem Paar gut aufzugehen – während Pietro für das kulinarische Wohl sorgt, hat die hübsche Influencerin in Sachen Ordnung alles im Griff. Im gemeinsamen Podcast der Turteltauben verriet die Blondine auch, dass sie auch Buchhalterin, Steuerberaterin und Finanzberaterin des 30-Jährigen ist. Die gelernte Anwaltsfachkraft kümmert sich nämlich schon seit einigen Monaten um den bürokratischen Papierberg des Sängers.

Nachdem die 26-Jährige zunächst ihre eigene Wohnung noch behalten wollte, wenn sie bei ihrem Zukünftigen einzieht, hat Laura dieses Vorhaben aber nun wieder verworfen und widmet sich ganz und gar dem gemeinsamen Liebesnest. Lombardi hatte sich das Haus, in dem die werdenden Eltern nun ihr gemeinsames Leben aufbauen, nach der Scheidung von Sarah Engels (30) nach seinen Vorstellungen bauen lassen. Jetzt wird es das Zuhause seiner neuen Familie.