Schwangerer DSDS-Star Katharina Eisenblut muss sich schon aus Bett rollen

Teilen

Katharina Eisenblut ist bereits im sechsten Schwangerschaftsmonat © Instagram.com/katharina_eisenblut_offiziell

DSDS-Sternchen Katharina Eisenblut befindet sich derzeit im sechsten Schwangerschaftsmonat. Auf Instagram verriet sie nun, dass sie sich wegen ihres immer weiter wachsenden Babybauchs bald aus dem Bett rollen muss.

Saarbrücken – Die ehemalige „DSDS“-Kandidatin Katharina Eisenblut (27) und ihr Verlobter Niko Kronenbitter gaben Anfang März bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Die ursprünglich aus Augsburg stammende Sängerin befindet sich derzeit im sechsten Schwangerschaftsmonat, wobei ihr Babybauch immer größer wird und auch im Alltag nicht mehr zu ignorieren sei. Mittlerweile könne die Prominente wegen ihrer wachsenden Babykugel sogar nicht mehr so leicht aus dem Bett herauskommen!



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram ließ die Mama in spe ihre Follower an einem Update zu ihrer Schwangerschaft teilhaben und verriet dabei, wie es ihr im sechsten Schwangerschaftsmonat geht. Sie verkündete: „Manchmal leide ich unter etwas Ziehen im Unterleib, aber ansonsten ist es wirklich erträglich.” Die werdende Mama erzählte auch mit einem Augenzwinkern, dass sie sich wegen ihrer wachsenden Babykugel wohl schon bald aus dem Bett rollen werden müsse. „Das, was wirklich lustig ist, ist, dass ich mich bald aus dem Bett rausrollen muss, da ich sonst nicht mehr hochkomme”, verriet die TV-Bekanntheit mit einem Lachen. Die Schönheit versucht, ihre Schwangerschaft trotzdem so gut wie nur möglich zu genießen.

Katharina Eisenblut gibt Update zu ihrer Schwangerschaft

Die TV-Bekanntheit fügte in ihrem Update hinzu, dass sie derzeit schon viele wichtigen Sachen für ihr Baby einkauft und die Zeit vor der Geburt für sie gerade besonders aufregend sei. „Es ist gerade alles so aufregend in unserem Leben. [...] ich bin schon fleißig am Shoppen für unser kleines Wunder”, erzählte die werdende Mama voller Vorfreude. Die verbleibende Zeit ihrer Schwangerschaft scheint die einstige Castingshow-Teilnehmerin also produktiv zu nutzen, indem sie sich mit ihrem Liebsten gut auf die Ankunft ihres Babys vorbereitet!