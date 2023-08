„Sehr verletzend“: „Bauer sucht Frau“-Star Anna platzt wegen Schwangerschafts-Spekulation der Kragen

Teilen

„Bauer sucht Frau“-Bekanntheit Anna-Luisa weist einen ungenierten User in die Schranken, der sie auf Instagram mit der Baby-Frage bombardiert.

Rheinland-Pfalz - Zwischen diesen beiden hat es in der letzten „Bauer sucht Frau“-Staffel mächtig gefunkt: Die Rede ist von Anna-Luisa und Bauer Max Leixner. Der Schneidwerkzeugmechaniker und die Saarländerin haben sich in der Kuppelshow für eine gemeinsame Zukunft entschieden und sind seitdem unzertrennlich. Dass Anna-Luisa eine kleine Tochter mit in die Beziehung brachte, störte den Landwirt nicht. Zu dritt genießen sie nun ihr idyllisches Leben auf dem Land.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Anna: „Das ist eine Frage, die sehr verletzend sein kann“

Auf Instagram lässt die hübsche Blondine die Fans an ihrem Liebesglück teilhaben und postet immer wieder süße Schnappschüsse mit ihrem Herzensmann. Ihr letzter Post löste allerdings heftige Spekulationen aus, ob das Paar den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. „Bist du schwanger?“, konfrontierte ein User Anna-Luisa ungeniert in den Kommentaren.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

Diese dreiste Frage ging der TV-Bekanntheit mächtig gegen den Strich. „Ich erwarte kein Kind und das ist eine Frage, die sehr verletzend sein kann – egal, ob man unzufrieden mit seinem Körper ist. Oder es gibt auch Frauen, die keine Kinder bekommen können“, erklärte sie. Deshalb wünscht sich die einstige Kuppelshow-Kandidatin, dass die Fans die Baby-Frage in Zukunft unterlassen. Auf den Fotos habe sie einfach eine unglückliche Pose eingenommen. Außerdem habe die angehende Erzieherin zuletzt ein klein wenig zugenommen. Die Schnappschüsse veröffentlichte sie trotzdem, um ihre Fans an den schönen Momenten mit Max teilhaben zu lassen.

Genervt von Baby-Frage: „Bauer sucht Frau“-Fans stehen hinter Anna

In den Kommentaren erhält Anna-Luisa Rückenwind von anderen Followern. „Selbst wenn sie schwanger wäre – man möchte sich als Schwangere immer noch selbst den Zeitpunkt raussuchen, wann man es erzählt! Und die Entscheidung für diesen Zeitpunkt hat immer gute Gründe. In jedem Fall ist diese Frage pietätlos und verletzend“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer echauffierte sich: „Wow, was für eine unverschämte Frage. Null Anstand.“

Bei anderen Paaren der kultigen RTL-Datingshow gab es hingegen durchaus Nachwuchs. Zuletzt verkündeten Justin und Steffi, die sich bei „Bauer sucht Frau International“ kennengelernt hatten, die Geburt ihrer Tochter. Verwendete Quellen: Instagram/ annaaluisak