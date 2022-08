Ist Laura schwanger von Pietro Lombardi? Fans entdecken Öl gegen Schwangerschaftsstreifen

Pietros Freundin Laura Maria filmte bei sich zu Hause eine verdächtige Story. © Screenshots Instagram/Laura Maria Rypa/Pietro Lombardi

Eigentlich wollte Pietro Lombardis Freundin Laura Maria Rypa nur ihre neue Frisur auf Instagram zeigen. Im Hintergrund ist ein verdächtiges Beauty-Öl zu sehen. Gegen Dehnungsstreifen in der Schwangerschaft?

Köln - Erst im Juni dieses Jahres verkündeten Pietro Lombardi (30) und seine Laura Maria Rypa (26): Sie sind wieder ein Paar. Seitdem gehen die beiden Berühmtheiten offen mit ihrer Beziehung um und stellen auf Instagram Ausschnitte aus ihrem Leben online. Sie ist bei seinen Konzerten dabei, er bei ihren Hundespaziergängen. In der letzten Story von Laura Maria fällt aber ein Detail ins Auge.

Hintergrund-Check: Hat Laura Maria eine Flasche gegen Dehnungsstreifen in der Schwangerschaft?

Mit dunkler Baggy Hose und weißem Crop-Top möchte die Influencerin ihren Followern zeigen, welch schöne Frisur sie sich hat machen lassen. Sie dreht sich dafür vor dem Spiegel nach links und rechts und zeigt auch die Rückenansicht. Aufmerksamen Zuschauern fällt bei der Videosequenz aber nicht nur die schöne Frisur, sondern auch der Hintergrund von Laura Maria Rypas Wohnung auf.

Im Hintergrund von Laura Marias Story sieht man eine Flasche Öl - gegen Dehnungsstreifen in der Schwangerschaft? © Screenshot Instagram/lauramaria.rpa

Die 26-Jährige hat ihr Zimmer ganz in Weiß gehalten – Schrankwand, Couch, Couchtisch, Teppich. Auf dem Boden liegen zwei geöffnete Koffer mit Klamotten. Aber auch auf dem Tisch haben sich ein paar Dinge angesammelt. Neben Deko-Blumen und einem Mörser fällt eine kleine grüne Flasche mit rosa Etikett auf.

Öl als Hinweis auf eine Schwangerschaft bei Laura Maria Rypa?

Das Öl ist von der Marke „Weleda“, es gibt es beispielsweise in der Apotheke zu kaufen. Online kosten 100 ml um die 17 Euro. Der Name des Produkts: „Schwangerschafts-Pflegeöl“ – Es hilft, Dehnungsstreifen in der Schwangerschaft vorzubeugen. Die Gerüchteküche ist natürlich sofort angeheizt: Ist Laura Maria Rypa etwa von Pietro Lombardi schwanger?

Es gibt aber natürlich auch noch ganz andere mögliche Erklärungen. Da man die Flasche nur verschwommen aus der Ferne von hinten sieht, könnte es sich auch immer noch um ein anderes Produkt der Marke handeln, wie etwa ein Massageöl. Oder Laura Maria Rypa benutzt das Öl, weil sie Probleme mit Dehnungsstreifen hat, unabhängig von einer Schwangerschaft. Was davon stimmt, weiß jedenfalls nur Rypa selbst, die sich bisher nicht weiter dazu geäußert hat.

Pietro Lombardi zeigte neulich eine Kammer in seinem Haus, in der das Chaos herrscht. Zwei Jahre hatte er die Tür nicht geöffnet, es herrscht Messi-Alarm in Pietro Lombardis Luxus-Haus. Verwendete Quellen: instagram.com/lauramaria.rpa; instagram.com/pietrolombardi; shop-apotheke.com