Schwarze Lederhandschuhe und Bizeps: Schlagerfans feiern Pärchenfoto von Marina Marx und Karsten Walter

Das Schlagertraumpaar Marina Marx und Karsten Walter begeistert mit einem neuen Foto © KH via www.imago-images.de

Die Fans von Karsten Walter und Marina Marx bekommen jetzt einen Vorgeschmack auf das bald folgende Duett des Schlagerpärchen in einem neuen Instagram-Post.

Berlin - Karsten Walter (29) sorgt für Aufsehen mit einem neuen Instagram-Post. Das Foto zeigt ihn gemeinsam mit Freundin Marina Marx (31). Auffällig an den Outfits der beiden ist vor allem das Leder. Karsten trägt eine Lederweste, die vor allem seinen Bizeps in Szene setzt. Seine Freundin kann dafür mit langen Lederhandschuhen, Hut und weißer Bluse punkten.

Auch bei den Fans scheint das Bild super anzukommen. Eine Userin schreibt: „Ahh, ich freu mich so, was da von euch kommt. Dreamteam - „lass die anderen reden ”. Unendlich viel Liebe an EUCH.“ Ein Fan-Account von Karsten kommentiert: „Nette Bilder. Bin gespannt aufs Video und das Duett.“

Neue Musik von Schlagertraumpaar Marina Marx und Karsten Walter

Der Fan-Account hat es schon angedeutet und die Fans freuen sich: Bald soll ein Duett des Traumschlagerpärchens folgen, das auf Karsten Walters neuem Album veröffentlicht werden soll. Sein Album erscheint Anfang Juli. Das Bild des Schlagersängers gibt also schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was noch kommt.