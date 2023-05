Schwarzenegger gratuliert „Legende“ Eastwood zum Geburtstag

Hollywood-Star Clint Eastwood feiert seinen 93. Geburtstag. © Eric Risberg/AP/dpa/Archiv

Oscar-Preisträger Clint Eastwood feiert seinen 93. Geburtstag. Glückwünsche kommen auch von Arnold Schwarzenegger. Der lobt seinen „Mentor“ in den höchsten Tönen.

Los Angeles - Arnold Schwarzenegger (75) hat Oscar-Preisträger Clint Eastwood („Million Dollar Baby“) zum 93. Geburtstag gratuliert. „Alles Gute zum Geburtstag, Clint! Du hast mich inspiriert, du warst mein Mentor und du bist ein wunderbarer Freund“, schrieb der „Terminator“-Star am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram. Mit 93 Jahren sei Eastwood der Beweis dafür, dass Helden nicht in Rente gehen - „sie laden nach“. „Du bist eine Legende“, schrieb Schwarzenegger.

Dazu postete der gebürtige Österreicher ein früheres Foto, das die beiden auf einer schneebedeckten Skipiste zeigt. Sie stehen dabei auf Skiern, tragen Skibrillen und Skianzüge. Dieses Foto hatte Schwarzenegger zuvor im Dezember 2019 gezeigt mit dem witzigen Vermerk: „Nennt mir ein kultigeres Duo. Ich warte.“

Die beiden sind seit vielen Jahren befreundet. Schwarzenegger nannte seinen älteren Kollegen in der Vergangenheit „ein großes Idol“. Eastwood gab kürzlich Pläne für sein 40. Regiewerk bekannt. Der Hollywood-Veteran will den Gerichtsthriller „Juror No. 2“ in diesem Sommer abdrehen. Schwarzenegger ist derzeit in der Netflix-Serie „FUBAR“ in seiner ersten Serien-Hauptrolle als schlagkräftiger CIA-Agent zu sehen. dpa