Heino bricht nach Tod von Hannelore sein Schweigen: „Teil von mir gestorben“

Von: Elena Rothammer

Vor wenigen Wochen starb Heinos Frau Hannelore. Der Schmerz nach dem Verlust sitzt tief. In einem ersten Interview spricht der Schlagerstar nun offen über seine Trauer.

Steiermark – Am 8. November erlitt Heinos (84) Frau Hannelore (†81) einen plötzlichen Herzstillstand und verstarb. 44 Jahre lang waren der Schlagerstar und die Schauspielerin verheiratet. Jetzt ohne sie weiterzumachen, fällt dem „Blau blüht der Enzian“-Interpreten schwer. Dennoch gab Heino nun ein erstes Interview und sprach offen über den schmerzhaften Verlust.

Offene Worte: So sehr leidet Heino nach Hannelores Tod

Sein erstes Konzert nach Hannelores Tod hat Heino schon bestritten und ist dabei in Tränen ausgebrochen. Im Gespräch mit bild.de versucht der 84-Jährige seine Emotionen in Worte zu fassen. Er sei „mehr als traurig“. „Es wird eine lange Zeit dauern, bis ich wieder zur Normal-Form auflaufe – wenn überhaupt. Mit Hannelore ist auch ein Teil von mir gestorben“, räumt er ein.

In dem Interview erinnert sich Heino auch an den Moment, als er vom Tod seiner Gattin erfahren hat. „Ich hab‘ gar nichts gedacht. Ich stand so unter Schock, dass ich die Nachricht gar nicht realisieren konnte. Der Schmerz kam erst, als mir klar wurde, dass Hannelore nicht mehr da ist“, erzählt der Musiker. Er vermisse alles an seiner Hannelore. „Ihre Liebenswürdigkeit und ihre Eigenarten. Das Einzige, was Hannelore nicht konnte, war kochen. Aber sie hat es zumindest immer versucht“, so Heino.

Heino verrät: So emotional war Hannelores Beerdigung

Die Nachricht von Hannelores Tod behielt Heino eine Woche für sich, um sich in Ruhe verabschieden zu können „Ich wollte Hannelore in Ruhe und Frieden begraben. Diesen Moment des Abschieds wollte ich ganz für mich haben. Ohne Fotografen und ohne Leute, die mir nicht nahestanden. Bei ihrer Beerdigung waren nur ganz wenige Menschen dabei. Anders hätte ich diesen Tag nicht überstanden“, erklärt er.

Die Beisetzung sei „sehr feierlich“ gewesen. „Hannelores Sarg war komplett mit roten Rosen bedeckt. Es sah wunderschön aus. Ich wollte keine Musik haben. Es hat nur ein Pfarrer gesprochen und Fackeln haben gebrannt“, erinnert sich Heino an die Beerdigung.

Heinos Frau Hannelore starb vor wenigen Wochen. Der Schmerz nach dem Verlust sitzt tief. Jetzt spricht der Schlagerstar offen über seine Trauer. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Mike Schmidt

Jetzt bleibt Heino vorerst bei seinem Manager und dessen Familie in der Steiermark. In das gemeinsame Haus mit Hannelore in Kitzbühel will er zunächst nicht zurückkehren. „Ich wäre da ganz allein und würde im Haus umherirren. Ich wüsste gar nicht, was ich tun soll mit den vielen Erinnerungen“, gibt der Sänger zu. Auch im Netz nahm Heino bereits mit einem rührenden Video Abschied von seiner Hannelore. Verwendete Quellen: bild.de