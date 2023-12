Aus für Til Schweigers Restaurant – „Barefood Deli“ schließt

Von: Carolin Gehrmann

Drucken Teilen

Das Restaurant „Barefood Deli“ lockte viele Menschen in die Hamburger Innenstadt. 2016 wurde es von TV-Star Til Schweiger eröffnet. Die Nachricht über das Aus überrascht die Fans.

Hamburg – Es war eine bekannte Adresse in Hamburgs Innenstadt: Das Tapas-Restaurant „Barefood Deli“ in der Lilienstraße. Das lag nicht nur, aber auch an seinem prominenten Gründer: TV-Star Til Schweiger. Seit gestern prangt auf der Webseite sowie auf dem Instagram-Kanal des Lokals eine schlichte, schwarz gehaltene Tafel, die das Ende verkündet: „Wir schließen und danken für die tolle Zeit“, steht dort geschrieben.

Tapas-Restaurant von Til Schweiger in Hamburgs Innenstadt schließt überraschend

Zu den Gründen für das überraschende Aus ist nichts Genaues bekannt. Geschäftsführer Michael Ränsch, der den Laden in Hamburg seit 2020 führt, äußerte sich auf Nachfrage von RTL dahingehend, dass ihn wohl hauptsächlich „persönliche Gründe“ zu der Entscheidung gebracht haben, führte diese jedoch nicht näher aus. Mit seinem Kompagnon Schweiger, der das Tapas-Restaurant 2016 eröffnet, sich aber 2020 aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen und die Leitung an Ränsch übertragen hatte, habe die Schließung aber nichts zu tun, so Ränsch. Den Rückzug hatte Schweiger, der dennoch Lizenzgeber blieb, damals damit begründet, sich wieder verstärkt auf seine Filme konzentrieren zu wollen.

„Macht mich traurig“ – Geschäftsführer zu Schließung des Restaurants, das Til Schweiger 2016 gründete

Das jetzige Aus mache ihn traurig, sagte Ränsch zum Hamburger Abendblatt. Doch er blickt mit viel Dankbarkeit zurück. „Wir danken auch Til Schweiger, dass wir es weiterführen durften“, wird Ränsch von RTL zitiert.

Die Schließung des Restaurants, bei dem unter dem Motto „Sharing is caring“ Leckereien im spanischen Stil bestellt werden konnten, stimmt auch die Instagram-Anhänger wehmütig. „Oh wie schade. Ich war immer gern bei euch, wenn ich in Hamburg zu Besuch war“, schreibt ein Nutzer. „Schade. Auf Wiedersehen“, verabschiedet sich ein anderer. Doch ein Wiedersehen im Restaurant wird es wohl nicht geben, wie Ränsch gegenüber RTL erklärt. Das Aus ist demnach endgültig.

Til Schweiger-Restaurant in der Hamburger Innenstadt schließt überraschend. © Christian Charisius/dpa

Schweiger hatte sich 2020 aus dem Betrieb des „Barefood Deli“ in Hamburg zurückgezogen

Das Jahr 2020 war aufgrund der Corona-Pandemie ein herausforderndes Jahr. Seitdem bleibt es für die gesamte Gastronomie-Branche schwierig – auch aufgrund der gestiegenen Preise durch den Krieg in der Ukraine und die dadurch verursachte Inflation. Inhaber von – vor allem kleineren – Läden in Hamburg hatten auf Social Media bereits Hilferufe abgesetzt, weil ihre Geschäfte aufgrund fehlender Umsätze in Gefahr sind. Auch Ränsch hatte sich dem Hamburger Abendblatt gegenüber so geäußert, dass die hohen Preise auch ein Faktor waren, der die Entscheidung beeinflusst hat.

Das „Barefood Deli“ in Hamburg war wegen hoher Preise nach der Eröffnung in die Kritik geraten

Auch das Barefood Deli selbst war ein Jahr nach seiner Eröffnung wegen hoher Preise in die Schlagzeilen geraten. Denn wie die Hamburger Morgenpost recherchiert hatte, verkaufte Schweiger, der damals noch das Restaurant leitete, simples Leitungswasser an seine Gäste – zum Literpreis von 4,20 Euro. Die Fans des Ladens ließen sich dadurch nicht abschrecken. „Ihr wart noch eine der guten Adressen der Stadt“, kommentiert ein Instagram-Follower den Post zur Schließung.

Ehemaliger „Tatort“-Kommissar Til Schweiger betreibt auch ein Hotel auf Mallorca

TV-Star Til Schweiger, der bis 2020 den Kommissar Nick Tschiller beim Hamburger „Tatort“ spielte, ist seit Bekanntwerden seines teils aggressiven Auftretens und Alkoholismus am Set zwar bei vielen umstritten, doch er gilt als aktiver Geschäftsmann. So hat Schweiger auf der spanischen Insel Mallorca auch ein Hotel eröffnet, zusammen mit einer Brauerei eine eigene Biermarke entwickelt und er betrieb Pizza-Läden in Hamburg-Uhlenhorst und auf Mallorca – die aber schon vor längerer Zeit schließen mussten.