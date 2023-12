Schweighöfer: Kleidungsstil kommt bei Tochter nicht gut an

Den Modegeschmack der eigenen Eltern finden wohl wenige Teenager cool - das hat selbst Matthias Schweighöfer erlebt.

Berlin - Filmstar Matthias Schweighöfer fühlt sich in Modefragen dem kritischen Blick seiner Tochter ausgesetzt. „Sie nimmt mich gar nicht mehr ernst“, sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Vor kurzem zum Beispiel habe er sich mit seiner 15-jährigen Tochter Greta über Hosen unterhalten. Als er „ganz stolz“ seine engen Skinny Jeans präsentiert habe, habe ihn seine Tochter als „alt“ bezeichnet, berichtete der 42-Jährige. „Seitdem trage ich keine Skinny Jeans mehr.“

Auch mit Schmuck habe er keinen Erfolg gehabt: Seine Freundin Ruby O. Fee (27) habe ihm Clip-Ohrringe empfohlen. „Meine Tochter schaute mich an und sagte: „Papa, ich halte mich bedeckt“ und ging in ihr Zimmer.“

Der 42-Jährige („Rubbeldiekatz“, „Oppenheimer“) spielt im neuen Film „Girl You Know It's True“ (Filmstart am 21. Dezember) von Regisseur Simon Verhoeven die Rolle des Produzenten der Band Milli Vanilli, Frank Farian. Der Film erzählt die Geschichte von einem der wohl größten Betrugsskandale der Musikgeschichte: Anfang der 1990er Jahre wurde bekannt, dass die Musiker ihre Hits wie „Girl I'm Gonna Miss You“ nie selbst gesungen hatten. dpa