TV-Moderator Ruefer und Musik-Star Eliane sind ein Paar - Für ihn war‘s „Privatsache“, nun prescht sie vor

Von: Armin T. Linder

Sascha Ruefer und Eliane Müller sind ein Paar. © Just Pictures/Imago / Screenshot instagram.com/eliane.music

Die Schweiz hat ein neues Traumpaar: TV-Moderator Sascha Ruefer und Sängerin Eliane Müller schweben im siebten Liebes-Himmel. Für ihn war es zunächst Privatsache.

Hochdorf - Sascha Ruefer (50) zählt zu den bekanntesten TV-Moderatoren der Schweiz und dürfte dadurch auch in Deutschland einigen ein Begriff sein, nicht nur im Sport-, sondern auch im Schlager-Bereich. Er stand oder steht unter anderem für Formate wie „Sport aktuell“, „Sportpanorama“, „Grand Prix der Volksmusik“ und „Schlagersommer“ vor der Kamera.

Schweiz: Sascha Ruefer und Eliane Müller sind frisch verliebt

Privat hat Ruefer eine turbulente Zeit hinter sich. So zerbrach die Beziehung zu Vera Schumacher, mit der er den gemeinsamen Sohn Matti hat. Doch er fand eine neue Liebe, wie er Anfang 2022 öffentlich machte. „Ja, ich habe wieder eine Partnerin an meiner Seite“, zitierte ihn im Januar der Blick.

Schon damals fiel in der Gerüchteküche der Name von Eliane Müller als neue Partnerin. Das wollte er der Glückspost aber nicht bestätigen. „Ich genieße es, wieder glücklich zu sein. Alles andere ist meine Privatsache“, so Ruefer.

Das Versteckspiel ist jetzt passé. Denn Eliane Müller prescht vor und bestätigt das neue Glück: „Es stimmt. Sascha und ich sind ein Paar“, sagte sie laut Schweizer Medien dem Seetaler Boten und schwärmt: „Er hat mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass ich gut bin, so wie ich bin.“ Die neue Liebe wirkt inspirierend auf sie, schildert sie weiter.

Eliane Müller ist 31 Jahre alt und unter dem Namen Eliane aktiv. Sie hatte 2012 die Casting-Show „Die größten Schweizer Talente“ gewonnen und ist in ihrer Heimat ein Star. Ihre Alben schafften es alle in die Top Ten der Schweizer Charts, „Slow Motion“ sogar auf die Spitzenposition. Wussten Sie, dass auch ein deutscher Fußball-Trainer und ein Schlager-Star liiert sind? (lin) Verwendete Quellen: Blick.ch, Glueckspost.ch, Sascharuefer.ch, Elianemusic.com