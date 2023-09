Zu teuer? Melissa Naschenweng muss zahlreiche Tourtermine verschieben

Bittere Nachrichten für die Schweizer Fans von Schlagerstar Melissa Naschenweng: Ihre Konzerte können im Herbst nicht wie geplant stattfinden.

Schweiz – Melissa Naschenweng (33) ist eine der aktuell erfolgreichsten Schlagersängerinnen. Die Fans reißen sich nur so darum, die Österreicherin live bei ihren Konzerten zu erleben. Dort bringt sie die Besucher mit ihren energiegeladenen Performances und tollen Bühnenshows zum Toben. Nun gibt es allerdings traurige Nachrichten: Die für den Herbst geplanten Konzerte in der Schweiz müssen auf 2024 verschoben werden.

In einem Instagram-Statement offenbart die „I steh auf Bergbauernbuam“-Interpretin, dass finanzielle Gründe dahinterstecken. „Aufgrund der massiv gestiegenen Produktionskosten seit Planung dieser Tour Anfang 2022 müssen wir die Produktion komplett überarbeiten. Wir bedauern diesen Schritt sehr, aber die fehlende Wirtschaftlichkeit lässt uns keine andere Möglichkeit. Die Schweizer Tourdaten werden deshalb ins folgende Jahr verschoben“, schreibt Naschenweng.

Wer schon Tickets für die betroffenen Konzerte hat, kann aufatmen: Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Fans müssen nur etwas länger darauf warten, um die Schlagersängerin live zu erleben. Für die Konzerte in Langenthal und Wattwil gibt es zudem eine Sonderregelung: Sie „können leider 2024 nicht am geplanten Ort stattfinden“, so Naschenweng. Stattdessen werden die Auftritte mit den Shows in Burgdorf (8. November 2024) und Frauenfeld (9. November 2024) zusammengelegt.

Melissa Naschenweng: Fans aus der Schweiz haben das Nachsehen

Fans aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden müssen derweil keine kurzfristigen Änderungen befürchten. Einzig die Konzerte in der Schweiz sind betroffen. „Die Kosten sind explodiert. Das haben auch andere Künstler in letzter Zeit erfahren müssen“, enthüllte Naschenwengs Manager Norbert Lambauer gegenüber der Kleinen Zeitung.

Böse Überraschung für Schlagersängerin Melissa Naschenweng: Über Nacht wurde ihr Tourbus komplett leer geräumt. Die Diebe stahlen zahlreiche wertvolle Instrumente. Verwendete Quellen: Instagram/ melissa_naschenweng, www.kleinezeitung.at