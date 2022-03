Promi-Skiort St. Moritz schmeißt die reichen Russen raus

Von: Linda Rosenberger

Teilen

St. Moritz möchte, wegen des Ukraine-Kriegs, derzeit keine Russen mehr beherbergen (Fotomontage) © Mikhail Klimentyev/dpa/Pool Sputnik Kremlin/AP/picture alliance & Giancarlo Cattaneo/KEYSTONE/dpa/picture alliance

Die Folgen des Ukraine-Krieges sind überall spürbar. Zahlreiche russische Oligarchen wurden sanktioniert. Auch St. Moritz drohen nun finanzielle Einbußen.

St. Moritz - Seit dem 24. Februar 2022 ist die Welt eine andere: Mit dem Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine ist der Krieg inmitten Europas ausgebrochen - samt aller denkbarer Konsequenzen. Von den vielen Todesopfern und Flüchtenden ganz zu schweigen, haben die militärischen Auseinandersetzungen das Leben zahlreicher Menschen auf den Kopf gestellt. So fordern vor allem auch die Sanktionen gegen russische Oligarchen nun in St. Moritz und Forte dei Marmi ihren Tribut.

Der Ukraine-Krieg geht auch an den Luxusurlaubsorten St. Moritz und Forte dei Marmi nicht spurlos vorbei

Eigentlich urlaubten sowohl reiche Ukrainer als auch Russen Seite an Seite rund um die Nobelorte St. Moritz und Forte dei Marmi. So soll Wolodymyr Selenskyj sogar eine Villa in der Gegend besitzen, während seine Landsmännin, Ski-Lehrerin Tatyana Brutsche, sich in St. Moritz früher hauptsächlich um ihre russischen Stammkunden kümmerte. Dem ist laut der Bild-Zeitung nun aber nicht mehr so: „Eine Wo­che nach Kriegsbeginn be­gannen bei mir die Stornie­rungen“, berichtet die 49-Jährige enttäuscht: „Wir sind doch Brüder und Schwestern. Wir verstehen nicht, warum wir im Krieg ge­geneinander sind.“

Doch generell scheinen Russen derzeit vielerorts nicht mehr sonderlich gern gesehen. Wegen russischer Autokennzeichens würde man oft schräg angesehen, schreibt die Bild-Zeitung weiter und berichtet über den Oligarchen Andrey Melnitschenko, der seinen Wohnsitz am legendären Suvret­ta-Hang bereits verlassen haben soll, nachdem sogar seine Segelyacht beschlagnahmt worden wäre. „Wenn sie sanktioniert sind, geht nicht mehr viel“, er­klärt auch der Unternehmensbera­ter Tho­mas Borer, was die Oberklasse nun in den luxuriösen Ferienressorts zu befürchten habe.

Promi-Skiort St. Moritz schmeißt die reichen Russen raus

Zuvor tummelten sich dort dagegen die Reichsten Seite an Seite: St. Moritz und Forte dei Marmi zählten seit jeher zu den Urlaubs-Hotspots der Wohlhabenden, doch wie Bild.de berichtet, haben auch gerade die Nobelorte in den Alpen nun mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges zu kämpfen. Es heißt, reiche Russen dürften nicht mehr einfliegen, Oligar­chen-Jachten würden beschlagnahmt, verschwiegene Chalets Moskauer Industriel­ler stünden auf einmal im Fo­kus der Weltöffentlichkeit.

Lesen Sie auch Achtung, Klitschko-Fake bei Facebook: Dieser vermeintliche tz.de-Screenshot ist eine Fälschung Bei Facebook kursiert ein angeblicher tz.de-Artikel über Natalia Klitschko. Achtung: Es handelt sich um einen Fake. Achtung, Klitschko-Fake bei Facebook: Dieser vermeintliche tz.de-Screenshot ist eine Fälschung Das Phantom von Partenkirchen: Spur von Ex-Chelsea-Oligarch führt zur Zugspitze - Anwesen in Gefahr? Gegen den Oligarchen Roman Abramowitsch wurden im Zuge des Ukraine-Kriegs Sanktionen verhängt. In Garmisch-Partenkirchen besitzt er das „Leitenschlößl“. Gesehen wurde er dort länger nicht mehr. Das Phantom von Partenkirchen: Spur von Ex-Chelsea-Oligarch führt zur Zugspitze - Anwesen in Gefahr?

So zitiert das Blatt unter anderem Chauffeur Gio­vanni Magrini, der bislang vor allem reiche Russen von A nach B brachte. Doch diese Zeiten sind wohl erstmal vorbei: „Der Ansturm auf Hotels und Immobilienagenturen zum or­thodoxen Osterfest wird die­ses Jahr ausbleiben“, be­fürchtet Magrini – und die V- und S-Klassen seiner Agentur „Versilia Drive“, die der reichen Klientel rund um die Uhr zur Verfügung stan­den, könnten vorerst in der Garage stehen bleiben.

Der Ukraine-Krieg bekümmert auch deutsche Prominente

Doch auch deutsche Prominente zeigen sich betroffen von dem Krieg in der Ukraine - allerdings geht es bei ihnen nicht um einen Ferienaufenthalt. Zwar verreisten Evelyn Burdecki und Oliver Pocher gerade gemeinsam, doch ihr Ziel war die Ukraine, wo die beiden helfen wollten und traurige Eindrücke sammeln mussten.

Verwendete Quelle: www.bild.de

.