„Sieht gar nicht gut aus“: Vincent Gross schlägt sich auf der Bühne ein Stück Zahn aus

Vincent Gross muss den Weg zum Zahnarzt antreten. Der Schlagersänger hat sich während eines Auftritts ein Stück seines Zahns ausgeschlagen. © Instagram/Vincent Gross

Vincent Gross muss den Weg zum Zahnarzt antreten. Der Schweizer Sänger hat sich während eines Auftritts ein Stück seines Zahns ausgeschlagen.

Pratteln im Baselbiet – Vincent Gross (26) ist ein echtes Kraftpaket. Der junge Vollblutmusiker ist nicht erst seit kurzem ein gern gesehener Gast bei sämtlichen Schlager-Events und TV-Shows. Auch am vergangenen Wochenende war bei Gross mal wieder viel los: Der „Wo die Liebe wohnt“-Interpret stand sowohl bei der „Schlagerinsel“ in Gelsenkirchen als auch in der Fernsehsendung „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross (46) auf der Bühne. Außerdem machte Gross einen Abstecher zum „Eidgenössischen Schwingfest“ in die Schweiz.

Leider blieb sein Auftritt bei dem Schweizer Event nicht ohne Folgen. Wie Vincent Gross im Nachhinein in seinen Instagram-Storys verriet, schlug er sich nämlich im Eifer des Gefechts ein Stück seines Zahns ab. Gottseidank ist der abgebrochene Teil allerdings so klein, dass auch Vincents breitestes Lächeln die Zahnveränderung kaum erkennen lässt. Trotzdem, so der Schlagerstar, habe er sich selbstverständlich ziemlich erschrocken. Auf Social Media erzählt er seinen Fans, wie es zu dem Unfall kam.

Während seiner energiegeladenen Show schlug sich Vincent Gross das Mikrofon an den Mund

„Abriss pur! Nicht nur mit der Stimmung, sondern auch tatsächlich in meinem Gebiss“, erzählt Vincent Gross in seiner Instagram-Story über den Vorfall beim Schweizer „Eidgenössischen Schwingfest“. Kurz vor Schluss habe er noch einmal alle Register gezogen — dabei sei ihm leider ein kleines Malheur passiert, so der Sänger weiter. „Ich habe es wirklich fertiggebracht, mir beim allerletzten Song ein Stück Zahn rauszuhauen“, verrät er und zoomt dabei mit der Handykamera auf seinen Schneidezahn, an dem eine kleine abgebrochene Ecke zu erkennen ist.

Passiert sei das Ganze beim Hit-Song „Servus Grüezi & Hallo“. Vincent Gross weiter: „Alle fangen an zu springen und das war so eine überfliegende Stimmung, das hat so Spaß gemacht und ich voll mit dabei. Und dann irgendwann — bam! — merke ich, wie das Mikrofon mir voll einen reinhaut.“ Möglicherweise muss der Musiker also den ungeliebten Weg zum Zahnarzt antreten, um die entstandene Kerbe abschleifen zu lassen. Vincents Fazit: „Das sieht gar nicht gut aus, Leute.“