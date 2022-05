„Wir brauchen Dich“: Schlagerfans von herzlosem Posting von Helene Fischer schwer enttäuscht

Von: Lisa Siegle

Helene Fischer schwelgt derzeit im Baby-Glück und genießt eine Auszeit. Jetzt hat sie sich zum ersten Mal nach zwei Monaten auf Instagram zurückgemeldet.

Deutschland – Schlagersängerin Helene Fischer (37) genießt seit einigen Monaten eine kreative Auszeit und hat sich fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Grund dafür ist nicht zuletzt ihr Baby-Glück. Einzig Ende März unterbrach Helene Fischer ihre Pause durch ein Konzert in der Schweiz – doch seitdem herrscht wieder nur eins: Funkstille. Bis jetzt.

Helene Fischer: Erster Instagram-Post seit zwei Monaten – ungewohnt offenes Liebes-Bekenntnis

Am Montag (2. Mai) meldete sich Helene Fischer nach Wochen der Abstinenz wieder auf Instagram zurück, wie RUHR24 berichtet. Zum ersten Mal seit dem 4. Februar konnten sich Helene Fischer-Fans auf Instagram wieder über einen neuen Post ihres Idols freuen.

Über ein Foto, das die Schlagerqueen entspannt in einem Sessel sitzend zeigt, hat Helene Fischer den Schlager-Hit „Liebe ist ein Tanz“ aus ihrem neuen Album „Rausch“ gelegt. Darunter ist zu lesen: „Liebe ist... ein Tanz, ein Wort, ein Geruch, ein Gefühl, eine Umarmung, ein Blick. Was ist Liebe noch für euch? Kommentiert mit dem passenden Emoji.“

Ein ungewöhnlich offenes Liebes-Bekenntnis für die Schlagersängerin, die ihr Privatleben sonst so strikt aus der Öffentlichkeit heraushält, könnte sich manch ein Fan denken – und wird schnell eines Besseren belehrt. Denn die privaten Worte auf dem Instagram-Profil von Helene Fischer stammen überhaupt nicht von der Schlagerkönigin selbst – sondern vom „Team Helene“, das den Instagram-Post auch unterzeichnet hat (mehr Promi-News auf RUHR24 lesen).

Helene Fischer ist immer noch in der Baby-Pause – Song-News stammen nur von ihrem Team

Die Rückmeldung von Helene Fischers Team auf Instagram begeistert viele Fans, in den Kommentaren sind zahlreiche Antworten auf die Frage des Social Media Teams zu lesen. Dass sich Helene Fischer aber erneut nicht selbst zu Wort gemeldet hat, scheint auch viele ihrer Anhänger zu erzürnen. Die wünschen sich offenbar wieder ein persönlicheres Lebenszeichen ihrer Schlagerheldin:

Wann gibt es endlich wieder ein paar persönliche Worte von Helene und nicht von ‚Team Helene‘

Wir brauchen dich wieder aktiver hier Helene

Leider nicht von ihr, wie meistens

Wir vermissen dich und hoffen dir /euch geht‘s gut

Mensch du weißt doch, bei einem Posting würde ihre Privatsphäre leiden

Wie lange Helene Fischer sich noch in Schweigen hüllt, ist unklar. Spätestens im August 2022 wird die Sängerin für ein Konzert in München auf der Bühne stehen. Doch auch schon vorher könnte sich Helene Fischer wieder bei ihren Fans zurückmelden. Dass in dem neuen Instagram-Post nämlich ausgerechnet das Lied „Tanz mit mir“ beworben wird, lässt einen ihrer Fans spekulieren: „Bedeutet das, dass das Video kommt?“