„Hab so geschrien“: Frühstücksfernsehen-Star Martina Reuter verbrennt sich schwer

Von: Volker Reinert

Eigentlich wollte Sat.1-Gesicht Martina Reuter ihrem Sohn eine große Freude bescheren. Doch beim Werkeln in der Küche zum Geburtstag passierte ihr ein schlimmes Missgeschick. Sie verbrannte sich übel.

Berlin - Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Martina Rütter (43) hat sich übel verbrannt! Beim Backen einer Lasagne passierte der Styliningexpertin ein unangenehmes Malheur. Ihre Instagram-Fans ließ sie daran teilhaben.

Sat.1-Moderatorin Martina Reuter verbrennt sich beim Backen

Au weia! Moderatorin Martina Reuter hat sich verletzt. Am Donnerstag (14. September 2023) feierte ihr Sohn Anton seinen 11. Geburtstag. Davor plante die Zweifach-Mama eine riesengroße Überraschung für ihren Sprössling: „Heute feiern wir Geburtstag – bin so stolz auf meinen kleinen Großen“, erklärte sie. Doch dann passierte ein Unglück.

Ganz stolz präsentierte Reuter ihren Back-Fortschritt. Sie postete noch die Worte: „Alles, was ich mache, mache ich für meine Kinder.“ Doch dann ging offenbar einiges schief. Beim Kochen verbrannte sich die 43-Jährige böse am Arm. Nicht die erste schlimme Verbrennung für Martina Reuter.

Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Martina Reuter verbrannte schon einmal vor kurzer Zeit

Erst vor kurzem sprach die Moderatorin im „Heute“-Interview von einem Zwischenfall auf Ibiza: „Ich hab so geschrien, das ist ganz schlimm. Mir ist das noch nie passiert.“ Demnach habe sie sich an Feuerqualle verbrannt. Die Augenzeugen der unglücklichen Begegnung schritten jedoch nicht ein: „Und dann musst du halt selbst irgendwie schauen, dass du herauskommst aus dem Wasser,“ so Reuter weiter.

Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Martina Reuter hat sich beim Backen übel verbrannt. Auf Instagram zeigte sie ihren fans das Malheur. © Screenshots: Instagram/ martinareuter_official

Zum Glück war Reuter nicht alleine beim wiederholten Verbrennungsunglück. Ihr Freund eilte direkt zur Hilfe und besorgte beim Nachbar-Café Eis zum Kühlen. Reuters Sat.1-Kollege Matthias Killing präsentierte auf Social Media erst kürzlich seine Ehefrau Svenja. Verwendete Quellen: Instagram/ martinareuter_official, heute.at