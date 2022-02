„Nur die Schwester von“: Schwester von Bundesligaprofi schüttet DSDS-Jury ihr Herz aus

Teilen

Am Samstagabend wurde eine weitere Casting-Folge von DSDS ausgestrahlt. In dieser performte unter anderem auch die Schwester eines bekannten Fußballers. Diese berichtete der Jury sogleich vom Leben an der Seite ihres berühmten Bruders.

Köln - Seit dem 22. Januar können sicht RTL-Zuschauer und Musik-Fans wieder freuen - denn dreimal pro Woche läuft nun wieder „Deutschland sucht den Superstar“. Neben vielen anderen Sängern und Sängerinnen wollte am Abend des 05. Februars auch Hobby-Sängerin Sanja Hack (20) die DSDS-Jury von ihrem Talent überzeugen.

Robin Hack Fußballspieler Geboren 27. August 1998 Aktuelles Team Arminia Bielefeld (#21 / Mittelfeld) Position Stürmer

Die 27-Jährige sang jedoch nicht nur vor der Jury, sondern hatte zudem auch etwas zu erzählen. Denn Sanja wäre nach einem Erfolg in der Castingshow nicht die erste Berühmtheit in der Familie - ihr großer Bruder dürfte vor allem Fußballfans ein Begriff sein. Extratipp.com* berichtet.

DSDS-Kandidatin Sanja überzeugt Jury um Florian Silbereisen

Für ihren DSDS-Auftritt am Samstagabend wählte Sanja den Song „Ja“ der Band Silbermond. Und auch wenn die Gesangsleistung nicht perfekt war, konnte die 27-Jährige die Jury um Florian Silbereisen (40) mit ihrer ganz eigenen Version der Ballade überzeugen.

Mit ihrer Performance des Songs „Ja“ rührt DSDS-Kandidatin Sanja Hack Florian Silbereisen zu Tränen © Stefan Gregorowius/RTL

„Am Anfang habe ich gehofft, dass deine Stimme noch ein bisschen aufgeht. Und das hast du gemacht. Du hast eine satte, runde Stimmfarbe“, lobte Produzent Toby Gad. „Ich habe nahe am Wasser gebaut, und da hat es mich fast erwischt. Das war echt schön“, gab auch Florian Silbereisen zu. Für die emotionale Performance gab es daher ein einstimmiges, dreifaches Ja.

DSDS-Kandidatin Sanja Hack hat berühmten großen Bruder

Neben dem gesanglichen Auftritt plauderte Sanja mit den Jury-Mitgliedern zudem auch über ihre Familie. Wenig verwunderlich - denn Sanjas großer Bruder ist niemand geringeres als Profi-Kicker Robin Hack (23), der beim Bundesligisten Arminia Bielefeld spielt.

Das Gesangstalent seiner Schwester erkannte Robin als Erster. Und ganz der große Bruder, überredete er Sanja direkt, das Beste aus ihrem Potenzial zu machen. „Ich habe unten im Keller Karaoke gesungen, und er hat gefilmt“, erinnert sich die Schwarzwälderin. Um sie zu der Teilnahme bei der Castingshow zu überreden, meinte Robin schließlich sogar: „Wenn du jetzt nicht zu DSDS gehst, schenke ich dir nichts mehr zum Geburtstag und rede nicht mehr mit dir.“

„Nur die Schwester von“: Schwester von Fußballstar Robin Hack schüttet DSDS-Jury ihr Herz aus

Trotz der Liebe zu ihrem Bruder, hat Sanja es aber nicht immer leicht an der Seite des Fußballstars. Denn aufgrund der hohen Position ihres Bruders innerhalb der Sportwelt war Sanja schon häufig dabei, wenn dieser nach einem gemeinsamen Foto gefragt wurde oder Autogramme gab. Über diese Erfahrung sprach die 27-Jährige auch während ihres DSDS-Auftritts - und gab zu: „Es ist anstrengend genauso wie cool, einen berühmten Bruder zu haben.“ Oft sei sie nämlich nicht Sanja, sondern nur „die Schwester von...“. *Extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.